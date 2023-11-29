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「御寶閣」紐約古董名店 80多年的藏品讓您目不暇接

紐約訊
「御寶閣」珍藏的康熙之孫和乾隆堂弟洪武創作的中國書畫集「石渠寶記」極其罕見。
「御寶閣」珍藏的康熙之孫和乾隆堂弟洪武創作的中國書畫集「石渠寶記」極其罕見。

在紐約曼哈頓有著80多年的經營歷史的東方古董藝術品老店「御寶閣」。店內的藏品涵蓋了中國古代藝術的各個方面，從古董傢具、瓷器、木雕、青銅器、玉器到高級翡翠，應有盡有。店主陳先生夫婦通過多年的經營和收藏，許多藏品都是難得一見的珍品，現不吝和所有藏家分享其藏品。在這裡，您可以探索中國古董藝術的寶藏，感受東方文化的魅力。

在「御寶閣」裡，您可以看到許多罕見的高端古董藝術品，如古陶器、青銅器、玉器、字畫、以及各朝代的瓶器、佛像等。店中還珍藏有許多清代的真品！就如這一對大型稀有的大雅齋款黃地墨彩葡萄紋盍罐「將軍罐」是清代著名的慈禧太后原創于1870年的設計，當時為了提供因為1860年八國聯軍破壞後的圓明園修復太后官祉的裝飾品，然而由於成本飊升再加上1870年中國財務困難和國際、社會、政治動盪不安、恢復工程就沒有進行、使得原始已經製作成的瓷器儲存在故宮、後因為清末民初時期、才有幸流入民間。此一對將軍罐因器形碩大（62釐米）繪有果枝和花枝包括紫蕂牡丹、與棲息在枝頭上的長尾鳥色彩鮮豔奪目、生動。罐身繪有大雅齋字元（大賦工作室屬慈禧）和一個橢圓形面板帶有兩亇對立的龍刻天地－家春（慈禧年輕的宮居號）底為碌松石色、印有鐵紅色永慶長春四字元標記。還有是康熙之孫和乾隆堂弟洪武創作的極其罕見其重要的中國水彩畫集，收錄了最重要的皇家中國書畫珍藏「石渠寶記」，這本畫集大約160釐米寬和15釐米高。這些很多時候都是只有在博物館拍賣會上才能見到的珍寶，在這裡你可以親眼觀賞，親手觸摸，並感受它們的質感和氣息。「御寶閣」的負責人陳先生對每件藏品都瞭如指掌如數家珍，每次客戶光臨他都會為顧客詳細介紹每件藏品的歷史和故事，讓顧客更加瞭解它們的價值和意義。陳先生還會提供專業的鑑定和保養服務，讓顧客可以放心收藏。陳先生表示「御寶閣」的宗旨是讓中國古董藝術走進普通人的生活，讓更多人欣賞和收藏東方文化的精華。陳先生夫婦希望通過「御寶閣」，讓更多的人了解中國古代藝術的魅力，並將這份文化傳承下去。陳先生和他的團隊致力於讓中國古董藝術品走進普通人的生活，讓更多人欣賞和收藏東方文化的精華。

如果您對東方古董有興趣，或者想要感受它們的魅力，歡迎隨時來電或親臨「御寶閣」，你一定會有意想不到的收穫。「御寶閣」地址：165 E87 St, NY 10128.諮詢電話：212-360-0427。手機：631-948-8396。電子郵箱：[email protected]

「御寶閣」收藏的「大雅齋款黃彩葡萄紋蓋罐」。
「御寶閣」收藏的「大雅齋款黃彩葡萄紋蓋罐」。

皇家 復工 博物館 曼哈頓 拍賣

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