國家亞太老齡化中心(NAPCA) 協助長者醫療並提供社會福利

國家亞太老齡化中心(NAPCA)協助長者醫療及社會福利。

非營利組織—國家亞太老齡化中心(NAPCA)，鑑於Medicare（紅藍卡 ）開放註冊期正在進行中。該中心挑選了關於這主題在本月的專欄中分享這些資訊。並補充了一個問題，希望能夠解決許多人對於COVID-19疫苗的困惑。

問題1：為什麼我需要每年在Medicare開放註冊期檢查我的Medicare醫保 計畫？

若不採取任何行動，現有的計畫將在2024年續訂，這可能包含費用和福利 的變化。您的計畫覆蓋範圍、醫療需求也可能變化。您需要在這個期間檢查當前的計畫，即便對當前的計畫感到滿意。請檢查將在一月份生效的保險 覆蓋範圍、費用、藥物目錄等內容。考慮一下醫療保健和/或處方藥的需求以及醫療費用，以確認當前計畫在下一年繼續滿足您的需求。請記住，在Medicare開放註冊期截止（12月7日）前執行此操作。

問題2：我在今年的初始註冊期加入了Medicare優勢計畫，但我打算明年去其他州旅行，所以想更換到原有的Medicare。該如何進行更換？

聯繫您當前的醫保計畫取消您的註冊，並在Medicare開放註冊期間聯繫Medicare辦公室（1-800-633-4227）。告知Medicare您的計畫變更有助於確保平穩過渡和正確協調您的醫保福利。更改將在第二年的1月1日生效。原有的Medicare不提供任何額外的福利，比如您在Medicare優勢計畫中可能享有的藥物、牙科或視力保險。若想要進行這種更換並需要藥物保險，請務必註冊Medicare獨立的處方藥計畫。若不及時註冊卻在之後決定註冊處方藥計畫，您可能需要等待下一個開放註冊期並面臨延遲註冊的罰款。您還可以考慮購買Medicare補充保險政策(Medigap)，以幫助支付您在原有的Medicare下的共用成本要求。您還可以在Medicare優勢計畫開放註冊期（1月1日至3月31日）從Medicare優勢計畫切換回原有的Medicare。

問題3：如果我在Medicare開放註冊期不小心更改至錯誤的醫保計畫，該如何糾正？

如果Medicare開放註冊期仍在進行：可在12月7日截止日期前選擇另一個計畫，新選擇將於1月1日生效。若註冊期已結束：可在Medicare優勢計畫開放註冊期（1月1日至3月31日）選擇另一個優勢計畫或切換回原有的Medicare和D部分計畫。若註冊了一個不適合您需求的獨立D部分計畫，通常只能在秋季的Medicare開放註冊期更改這些計畫。

問題4：我已經接種了COVID-19疫苗，最後一次接種是在2023年1月。我是否仍需要再接種一劑COVID-19疫苗？

和流感病毒類似，COVID-19病毒會隨著時間的推移發生變化。更新的疫苗已經被研發出來，並於2023年9月11日獲得FDA批准。這種新疫苗針對目前流行的COVID-19變種為人們提供更好的保護，並從2023年9月底開始提供接種。如果您最後一次接種是在2023年9月之前，請接種新疫苗。您可以在一次就診中同時接種COVID-19疫苗和其他疫苗，包括流感疫苗 。與其他疫苗一起接種後可能出現的副作用通常與單獨接種時相同。

年長者對Medicare（紅藍卡）、Medicaid（白卡）、平價醫療法案等內容有任何問題，皆可透過以下三種方式聯繫NAPCA年長者幫助中心，中心會及時解答您的所有問題。電話留言：1-800-683-7427（普通話）；1-800-582-4218（粵語）；1-800-336-2722（英語）；電子郵件：[email protected]；郵寄地址：NAPCA Senior Assistance Center, 1511 Third Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101。