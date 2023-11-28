陳惠萍皮膚科 法拉盛獨一無二 Accure激光治療痤瘡 效果顯著

全世界目前只有約 25台Accure機器，包括製造產地德國以及包括正在進行臨床試驗的機器。而陳惠萍皮膚科的這一台即是其中的25台。

在美國，痤瘡每年影響超過 5000 萬青少年和成人，這使痤瘡成為醫療保健提供者治療最多的皮膚病之一 . 皮膚專科陳惠萍醫學 博士引進最新Accure 激光系統,可治療輕度至重度炎症性尋常痤瘡。這台Accure電射機器，目前全世界只有25台，這台2023最先進的激光雷射機，針對過度活躍的油腺，導致發炎性痤瘡，導致紅斑和疤痕，和有助於減少皮脂產生並縮小毛孔的功能，驚豔國際醫美界。

對於皮膚科醫生和他們的患者來說，Accur Laser System 的獲批非常令人興奮。 該平台遠不止是選擇性靶向皮脂腺的 1726nm 波長激光； 這一創新知識產權將針對痤瘡的基於能量的設備的複雜性提升到了一個新的水平，Accure Acne 成立於七年前，旨在開發這一顛覆性技術來解決多種臨床應用，並產生積極而深遠的影響。目前，全世界只有約 25 台 Accure 機器，包括製造產地德國 以及包括正在進行臨床試驗的機器。以下是患者關心的Q&A:

什麼是 ACCURE 雷射？

Accure 雷射是一種革命性的療法，旨在治療輕度至重度痤瘡 ，在 FDA 批准之前已在我們中心進行了臨床開發。Accure 1726nm 雷射由 Quanta Systems 設計，經批准可用於所有類型的痤瘡。陳惠萍皮膚科是法拉盛 第一個提供這種雷射治療的中心。

ACCURE 雷射如何治療痤瘡？

Accure 是一種獨特的激光，利用光能瞄準皮脂腺。皮脂腺會產生皮脂，這是一種在痤瘡形成中起關鍵作用的油性物質。Accure 透過瞄準和消滅腺體中積聚的細菌來減少皮脂產生量。這有助於維持皮脂水平平衡，並可以減輕痘痘的嚴重程度。此外，這個過程可以幫助減少與痤瘡相關的發炎、疼痛和不適。

雷射治療採用創新的脈衝演算法和溫度監控來精確控制雷射的熱深度。這項專有技術使雷射能夠安全有效地減少痤瘡並產生更清晰的皮膚。臨床治療功效明顯，現在有三年的數據，患者在完成治療後，己經不再長炎性痤瘡．

Accure 雷射的精準雷射治療痤瘡治療方法原理？

Accure 是一種基於光的雷射器，具有獨特的控制功能，可為真皮層提供精確的脈衝，並針對過度活躍的油腺。在雷射治療之前，會在目標區域進行局部麻醉，以獲得舒適的體驗。根據治療區域的大小和痤瘡的嚴重程度，治療可能需要大約 30 分鐘到一小時。先進的痤瘡治療將溫度調節的脈衝輸送到皮膚深處，以減少皮脂腺的油脂分泌。患者可以從這種非侵入性痤瘡治療中獲得最短的恢復時間和恢復時間。

我什麼時候能看到結果？

患者預計在幾週內看到結果。皮膚可能需要幾週的時間來調節油脂分泌以獲得明顯的效果。隨著油脂分泌的減少和現有痤瘡的癒合，患者可以看到膚色和 炎症後色素沉著的改善。

治療後有恢復期嗎？

Accure 雷射治療後的 修復 時間最短。患者可能會出現 暫時性的副作用，例如：

腫脹，發紅，乾燥或結痂，治療時輕微的壓痛感覺。副作用通常會在 1-3 天內消退，患者可以在遵循適當的善後護理指示的情況下恢復正常活動。

有關詳情，請親洽陳惠萍醫美診所地址：136-33 37th Ave., #4A, Flushing（復興大廈），預約電話：718-509-6475（醫生說國、粵、英語）；門診時間：週一、二、四、五上午9點至下午5點，週六上午9點至下午3點。