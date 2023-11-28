12/2世界日報攜手紐約州健保市場舉辦「2024健保論壇」

活動內容豐富多元，包括免費健康篩檢及攤位諮詢服務。(主辦單位提供)

世界日報與紐約州健保 市場合作，將於12月2日在法拉盛 喜來登酒店舉辦「2024健保論壇」。活動得到亞美醫師協會和百康仁德的支持，邀請了學者、政府代表和社區醫療單位，將現場分析最新的健保變化、保險續保注意事項、聯邦紅藍卡 計畫解析以及身體健康相關議題，為民眾解答疑問。活動內容豐富多元，包括免費健康篩檢、攤位諮詢服務，還有豐富的幸運大抽獎環節，歡迎民眾報名參加。

來自紐約州健保市場的華裔代表陳敏敏將現場演講「確保您的保險持續有效：紐約州健保市場」，提供官方平台獲取提醒通知的方法，以避免斷保等相關問題。此外，還有來自紐約市 長移民事務辦公室的李麗女士演講「瞭解您的權利」，以及吳俊煜先生解說「2024聯邦紅藍卡一點通」。除了以上講師，尚有各科目醫生分享健康資訊，包括亞美醫師協會精神科張建平醫師解說「失眠症」、百康仁德普通外科蔡亦聰醫師演講「乳腺癌：男女都應預防」。

活動現場不僅有演講，還有攤位展示，包括亞美醫師協會、百康仁德、紐約長老會皇后醫院、王嘉廉社區醫療中心、慈濟紐約分會、VNS Health、法拉盛快捷急診中心、法拉盛心血管中心、阿茲海默症關愛服務、美國華裔註冊護士協會、GetCoveredNYC、紐約市老人局、紐約市長移民事務辦公室等，提供免費健康篩檢和諮詢服務，包括血壓、BMI、膽固醇、血糖測試等，現場還有各項科目如內科、過敏氣喘專科、牙科、足科、復健物理治療的醫師駐點，也有頸動脈及靜脈超聲波檢測等項目。主辦單位希望在提供健保資訊的同時，也能讓參與者進行基本體檢，更深入了解自身健康狀況。活動結束時，還有豐富的幸運大抽獎環節，現場參與的民眾都有機會抽中精美好禮。

世界日報健保論壇將於12月2日下午12點至4點，在法拉盛喜來登酒店2樓宴會廳舉行（地址：135-20 39th Ave, Flushing, NY 11354）。座位有限，請儘早報名參加，報名電話：(718)746-8889分機213，或訪問 bit.ly/wj1202。