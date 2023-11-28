孟藝學會旗艦項目青年藝術獎勵計劃 學員學習演奏中華樂器為民族傳承文化遺產

孟藝學會學生經常上台表演，磨練膽量與技法。

始於2023年秋天，在各州市府文化機構支持下，紐約市 孟藝學會(Mencius Society for the Arts)旗艦項目之青年藝術獎勵計劃---中樂學習計劃恢復全面實地活動。參加學員不限音樂素養與基礎，凡是7-29歲入門生均歡迎報名中國器樂/歌唱課程，包括二胡、笛子、揚琴、古箏、柳琴、琵琶、打擊等。上課日期為2023年11月至2024年5月，每周兩天，周二/四下午4:00-5:30時，一學期酌收學費$788；若果周二、四、六均到校上課及排練，補貼後優惠學費為$540。

上述班級學員在專業導師指導下，學習器樂演奏。該會提供學員樂器 (出售或借出回家)、樂譜、配件、休息小吃，學員出席率若達95%或以上，結業演出時可獲頒獎狀鼓勵。學員在小組學習一段時間，技法較前嫻熟後，可望被錄取進入東河下東城華樂團（E-LESCO）。該樂團排練學習計劃為免費參加，每周日上午10:30-12:00時上課，歡迎初中及不同年齡學生參與。學生可望被分派入弦樂、彈撥樂、吹管樂、打擊樂等組別，全體以排練形式，由專業表演樂師指導培訓，並練習視譜演奏。學員必須自備樂器並具備視奏能力，亦可選加補重點培訓樂器小組課程 。

2023年中秋期間，孟藝學會慶祝成立20周年，在紐約市曼哈頓 上西城交響樂堂 (Symphony Space)與華埠 中華公所曾舉辦合共三天三場的民樂及廣東粵劇演出，以回饋各方多年鼎力支持與愛護。該次20周年慶典，兩地三場演出，均經孟藝學會主席鄭杏兒女士的悉心安排。她認為分上下城兩地演出，代表中國南北不同的藝術範疇，北部以民樂為主題，南部則以粵劇為基礎，觀眾在不同地點，能欣賞到不同的藝術風格。

鄭杏兒主席表示，她視紐約市東河為吉祥風水寶地，也是培育藝術家的福地。2003年，鄭主席邀集了來自中國北方多位音樂家組成東江樂團，並且在紐約市成立孟藝學會，是紐約市唐人街及下東城民間藝術學習和表演的匯聚點。此後20年，該會重塑了中國音樂藝術的新體驗，成為中華文化藝術的試金石。會方並通過藝術學徒計劃，訓練了不少藝術人才。

眼見孟藝學會在紐約市努力認真地深耕中華傳統音樂，卓然有成，得到不少外族裔專業人士的讚賞與支持，其中包括孟藝學會所在地點的格蘭街安居社區中心( Grand St. Settlement Essex Crossing Community Center，GSS)的長者中心暨社區主任英涅絲．狄拉．努埃茲(Ines De la Nuez)以及孟藝學會董事，也是資深移民 律師高泰（Theodore N. Cox）等多位。他們在上西城表演結束後，受到鄭杏兒主席點名致謝，其中努埃茲還接受獎杯，表揚她對社區所做貢獻以及對孟藝學會所提供的協助。

有意詢問中樂學習計劃之詳情，請洽孟藝學會，電話: 212.431.7373，電郵： [email protected]，網址： www. MenciusSociety.org，地址：下東城地蘭西街175號4樓(175 Delancey St., 4F, NY, NY 10002)，也可在社交媒體Facebook、Instagram 與Youtube上跟該會聯繫。