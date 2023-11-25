我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跪頸案白人警察沙文 在亞利桑納州獄中被刺傷

哈瑪斯今將釋放第2波人質 以色列：已收到名單

紐約商業駕照「中文」筆試　 J＆S信心商業駕校感恩節賀禮

紐約訊

在 J&S與PDA（非營利機構）等多方的努力下，“中文”與“俄文”繼西班牙文後，成為紐約州認證的4大筆試語言，享有與英文筆試同等效益（為符合聯邦法規，路考依然只有英文）．Ｊ＆Ｓ信心商業駕校感恩節、耶誕節賀禮！幫助紐約州居民取得了用中文參加商業駕照的筆試的權利，從此讓更多新移民可以更容易的考到商業駕照。

Ｊ＆Ｓ信心商業駕校負責人Jacky表示，在該校積極參與的爭取下，感恩節前夕終於迎來“中文”商業駕照筆試，為廣大華人考取商業牌照增加了更多考得駕照的途徑與便利，也為中國人在美國的事業和生活提供了更多的機會。

全美東手屈一指的J&S 信心商業駕校，是首家與NYS 州立工會、長島Hempstead 人力資源中心、NYC人力資源中心合作機會的華人商業駕校，提供學員免費學習貨櫃、巴士和校車駕駛，為每位參與課程的學員提供全方位教學，幫助大家提高自身技能，使之擁有一技之長，在經濟衰退中獲得優勢找到適合自己的工作改善生活環境。

創校20多年的J&S信心商業駕駛學校，因為多年來一直秉持著高品質、高標準、嚴要求的教學宗旨，因而在眾多商業駕校中脫穎而出，成為首家與NYS 州立工會、長島Hempstead 人力資源中心、NYC人力資源中心的對象，該校創始人也是負責人李健，本身也是第一代移民，做事嚴謹事必躬親，20多年來深耕在駕校的領域，得到各界好評。擁有貨櫃車、巴士、汽車、摩托車全部教練資質的唯一華人教練李健（Jacky Li）因秉持高標準、嚴要求的高品質教學，考試通過成功率高而獲得了政府指定的商業駕駛員培訓機構授權。李健表示，紐約市對於中低收入者有很多專項就業培訓計畫，不受年齡限制，但多數都被其他族裔佔用，我們華人知之甚少，所以希望借此機會讓更多華人瞭解並收益。

凡符合資格者該校可協助申請A貨櫃，B、P、S貨車與巴士牌的技能培訓費，學成後攜手紐約市人力資源機構終生引薦工作，工作資源含括：校巴、貨運，公交，機場運輸，接駁車，UPS和郵局等工作，有工會，工資高、福利待遇好，對英文的要求也不是很高。

信心商業駕駛學校擁有多位專業且教學經驗豐富的教練，並且提供一對一中英文雙語教學，同時也是紐約州唯一一家擁有模擬器與練車場地的商業駕校。

今年起更與POTENTIAL DEVELOPMENT ASSOCIATION （PDA非營利機構）合作，繼續推出免費商業駕駛員培訓課程，主要針對於18歲以上想要學習拖掛車、巴士、和校車的學員，政府將為符合資格的學員提供最高$5200.00的學費補助，同時，J&S信心商業駕校與PDA非營利機構也達成了共識，另外再給予每一位新學員$300 資助，從而幫助大家能進行18-40個小時與ELDT的訓練課程，並獲得2次路考機會。值得一提的是，陳先生另創的貨運服務事業，可以同時提供學員們實際駕駛的經驗。

J&S信心商業駕校也提供摩托車和私家車教學及路考服務，詳情可電：Reliance Driving School 網站：www.jsdrivingschool.com/www.5566867.com 地址：98-07 ASTORIA BLVD, EAST ELMHURST NY 11369 洽詢電話：718-205-6789 , 347-269-4001

華人 駕照 紐約州 長島 紐約市

上一則

陳偉傑律師事務所提供智慧財產權服務 並擅長與生物技術和醫藥相關的專利申請

下一則

中國風書店年終銷售酬賓12/1-12/31　圖書類人民幣定價乘以0.2

熱門新聞

關口附近監控錄下爆炸畫面。(截取自X)

尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡

2023-11-22 15:02
紐約一名腳踏車騎士在腳上套上雨套。(Getty Images)

狂風暴雨將齊發 紐約感恩節期間出行注意

2023-11-19 15:47
圖為在亞特蘭大動物園的大熊貓。歐新社

商業大亨牽線 熊貓可望重返美國落地紐約

2023-11-21 12:35
皇后區檢察官卡茲宣布，一華裔男子涉嫌盜取260萬元信託基金，並用其購買卡地亞珠寶等奢侈品，一個月內全部花光。(取材自凱茲推特)

紐約華男涉盜260萬信託基金 買無人機、珠寶…1個月花光

2023-11-21 10:30
氣象學家指出即將襲擊紐約的風暴可能對感恩節遊行的遊客造成嚴重影響，但是對梅西百貨遊行「巨型氣球」不將構成威脅。(美聯社）

暴風雨將襲紐約 惡劣天氣持續到周三

2023-11-20 19:37
氣象預報指出，紐約都會區在感恩節前將是風雨交加的天氣，圖為紐約市一名腳踏車騎士在腳上套上雨套。(Getty Images)

狂風暴雨齊發 影響感恩節行程 紐約客22日出門恐塞在高速路

2023-11-20 01:31

超人氣

更多 >
中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留

中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留
最難看肥皂劇 陳文茜：民進黨不可能出現這麼多離譜的人

最難看肥皂劇 陳文茜：民進黨不可能出現這麼多離譜的人
感佩郭台銘退出2024總統大選胸懷 趙少康喊話：回到國民黨大家庭

感佩郭台銘退出2024總統大選胸懷 趙少康喊話：回到國民黨大家庭
藍白合破局 華爾街日報：中國對台灣大選期盼落空

藍白合破局 華爾街日報：中國對台灣大選期盼落空
「連狗糧都秒光」 亞馬遜放生鮮優惠大招 華人搶到凌晨

「連狗糧都秒光」 亞馬遜放生鮮優惠大招 華人搶到凌晨