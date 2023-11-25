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陳偉傑律師事務所提供智慧財產權服務 並擅長與生物技術和醫藥相關的專利申請

紐約訊
陳偉傑律師（左）謝融律師（右）
陳偉傑律師（左）謝融律師（右）

位於美國紐約市皇后區的陳偉傑律師事務所（DBA Kinect Law），在世界各地均有合作的智慧財產權(IP)/律師事務所。他們聯合國外夥伴，為那些尋求在美國、中國和其他國家（地區）保護和執行智慧財產權的客戶提供全方位的法律服務。

透過陳偉傑律師事務所在紐約市的辦公室，他們處理在美國專利與商標局（USPTO）或根據專利合作條約（PCT）提交的美國及其他國家的專利申請。他們又透過在香港的智慧財產權發展公司，為遍佈亞洲的客戶提供技術翻譯、智慧財產權併購和管理服務。該律所也處理涉及商標、技術轉讓、商業秘密和版權糾紛等智慧財產權方面的法律工作。

該律所的團隊包括諸多專利律師、專利/商業訴訟律師和專利代理人/工程師。這支陣容堅強的團隊，致力於提供客製化的高品質高效能法律服務。在生命科學、生物技術、化學、藥理學、電氣工程和軟體工程等領域，該律所均有不凡建樹。

陳偉傑博士（Dr. Albert Chan)是陳偉傑律師事務所的領軍人物，也是合夥人。他精通智慧財產權法的各個領域，包括技術轉讓、專利、商標、版權，商業交易和商業秘密，尤其擅長生物技術領域的專利。他熟悉專利申請及訴訟的各個環節，對涉及知產許可證、技術轉讓及市場價值評估具有豐富經驗。

在紐約市哥倫比亞大學法學院取得法學博士學位的陳偉傑博士，曾在德州休士頓貝勒醫學院取得病毒學博士學位，並在紐約上州冷泉港實驗室，以美國癌症協會博士後研究員身分接受培訓。1993年，他取得美國專利商標局代理專利申請的執業資格；於此同時，他在新澤西州（1992年起）、紐約州（1993年起）、德州（2006年起）、麻州（2017年起）以及美國聯邦最高法院（2008年起）取得律師執業資格。

律所另一位合夥人---謝融律師的執業領域則包括專利和商標申請、專利爭議、技術轉讓與智慧財產權相關的商業交易及跨國投資。多年來，他曾向汽車電子系統、建材、建築、化工、時尚和電腦軟體等不同行業客戶提供諮詢。他領導從事國際貿易，亦代表國內外客戶。他還通過編撰教材和授課等方式，協助紐約市立大學法學院智慧財產權相關科目的教學。謝律師在上海對外經貿大學（原名「上海對外貿易學院」）取得法學學士學位，從美國密蘇里州聖路易市的華盛頓大學取得法學碩士學位，並從美國紐約市佩斯大學取得電腦科學碩士學位。他是美國專利商標局註冊的專利律師，也是紐約州的執業律師。此外，他兼具在美國聯邦上訴法院的出庭資格。

該所另一位中流砥柱---陳以來博士是智慧財產權工程師，在生物醫學工程領域具有多年研究經驗，包括植入技術研發、藥物研發、醫用膠粘劑的改進以及轉移性癌細胞識別。2005年，他自香港大學的醫學工程學系畢業，並獲得同一院校頒發的機械工程博士學位（2010年）和骨科及創傷科理學碩士（2007年）。陳博士還取得中國人民大學法學碩士學位。此前他已通過中國專利代理人考試。

至於律所的外裔合夥人---凱茨（Robert D. Katz）律師則經辦智慧財產權法案件，已近40年之久。他的經驗幾乎涵蓋了智慧財產權法的各個方面。他還代表國內外客戶進行商業交易。他是眾多專利、商標、版權、不正當競爭和商業秘密訴訟案（包括陪審團審判）的首席律師，也處理過仲裁和調解。他對於設置和取消臨時禁令有豐富經驗，並曾在諸多個州和聯邦法院對上訴案件做了大量發言和辯論。凱茨還處理專利干涉、再授權、多方複審和申請人調查程式，以及在美國專利商標局進行的商標異議和取消程式。

陳偉傑律師事務所網址： www.KitChanLaw.Com，電郵: [email protected]

陳以來博士（左）凱茨律師（右）
陳以來博士（左）凱茨律師（右）

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