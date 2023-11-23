楊千嬅MY TREE OF LIVE 世界巡迴演唱會感恩節在金神精彩呈現

舞者配合楊千嬅的歌曲，勁歌熱舞。

「楊千嬅MY TREE OF LIVE世界巡迴演唱會」美東場感恩節在康州金神大賭場舉行，吸引數以千計歌迷驅車從鄰近各州四方八面來到現場與她共渡節日，令她十分感恩，希望大家把熱情燃燒下去。

這是香港 當紅歌影視三棲天后級歌手楊千嬅的第二次大型世界巡迴演唱會。正值盛年的楊千嬅唱演俱佳，多才多藝，親和力超強，同時是一位相當多產的藝人，深受歌迷、影迷喜愛。這場世界巡演的創作靈感來自樹木的生長和歷練，楊千嬅說，演唱會主題「樹木」於2019年已經開始構思，她認為人生、人的歷練就像一棵樹木的生長，並希望把廣東歌帶到不同的地方和城市，像樹木一樣延續下去，因此帶出了「MY TREE OF LIVE」的概念，依著這主題，唱歌演藝俱佳的楊千嬅為大家帶來了一場精彩的視聽歌舞盛宴。巡演於2023年5月27日於廣州開始，將進行超過五十個國家及城市的演出。紐約是第14站。

現場除了樂隊及和唱外，有超過10 位舞者為她伴舞，台前幕後超過50人的製作團隊和陣容，令這場演唱效果超出預期，粉絲在場不斷示愛，高呼「我愛你」，也有人大叫「千嬅好漂亮」。

演唱會中楊千嬅分享了對音樂的熱誠，回憶她與自己、與音樂以及歌迷一同成長的故事和回憶，她分享道:「在人生路上，也會經歷很多打擊挫敗，甚至一蹶不振。身處低谷時我們需要的，是比平時更強大的力量和勇氣，去應對內心的掙扎，重新站起來。在逆境中的每一滴眼淚不會白流，最終會匯聚成海洋般的力量，轉化為動力，推著我們繼續向前，所有的經歷也會變成養分，讓自己變得更好。」她並在廣東歌中突出她的基督教信仰。

楊千嬅現場唱了她出道20多年的獲獎名曲，包括《狼來了》、《微笑》、《少女的祈禱》、《可惜我是水瓶座》及《小城大事》等等歌曲。

楊千嬅十分重視海外粉絲，演唱會中場時走下舞台與觀眾握手，數千歌迷從座位像潮水湧到台前爭相拍照及握手，令她寸步難移，甚至有人激動到哭泣。

當她要求大家用手機做夜空中的小星星，幾乎全場馬上點亮手機和應她的歌曲，歡樂及友愛的氣氛充斥整個場，最後在依依不捨的「安歌」中結束感恩節演唱會。

楊千嬅的演出，極儘視聽之娛。