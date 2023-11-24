Kew Gardens Condo少見「15年減稅」 絕無僅有的購屋好時機

Kew Gardens Tower居住條件足、生活機能佳近一切，投資自住首選。

勁爆消息, 今年年底(12/31)之前, 順成國際房地產 為廣大買家爭取福利, 全新13層現代化公寓樓---Kew Gardens Condo, 以特別促銷價格出售。

此棟樓盤為商住兩用全新高檔公寓樓，享有15年減稅計劃。低管理費, 除電全包。 全新一房僅售$446,000起，二房$579,000起，是目前市面上非常難得一見的，現在天天公展, 週一至週五 1-3PM, 週六,日: 1-4PM 歡迎大家踴躍預約看房，現場可馬上簽約，先到先得，切勿錯失。

座落於124-28 Queens Blvd., Kew Gardens的Kew Gardens Tower全新現代公寓以最先進的住宅設施，時尚的建築風格及高端典雅的格局而受到廣大民眾矚目。可說是Kew Gardens中心地帶最具價值的全新大樓。大樓內備有寬敞的一居室和二居室等多種戶型選擇，每個單位都有著匠心獨具的設計風格，讓居住空間更實用。

公寓以舒適和便利為設計理念，採用開放式的居住空間並巧妙的結合於設計之中，最大程度地空間利用，並保有了高品質的工藝和細節;大片落地窗讓室內充滿大自然的溫和光線，廚房配備不鏽鋼電器、三星智慧爐灶、冰箱、惠而浦洗碗機、科勒水龍頭及馬桶和浴缸。每個單元都配備有惠而浦洗衣機和烘乾機，不放過任何一點小地方，即使低調仍能擁有品味。私人陽台/露臺，提供戶外生活的選擇。完美格局戶型，視野開闊，遠處風景一覽無遺。可視對講門鈴系統、門衛安保，保障了出入安全，讓每位住戶真正體驗Kew Gardens Tower高品質的生活。

有興趣買房投資 的僑胞，Kew Gardens Tower提供優質的商業零售店面，座落於成熟商圈，區政府辦公樓、律師大樓，法院都可步行到達，位於Kew Gardens最繁華的商業街。大樓面向Queens Blvd（皇后大道），提供了極好的商業條件，人口稠密的優越地理環境，充滿了不同的文化、潮流與商機，星巴克、Chase Bank、Keyfood等多家知名商家林立，是投資或自住皆不容錯過的黃金寶地。Kew Gardens Tower辦公樓(Offices)$514,800起，為附近不斷茁壯的專業社區提供了急需的辦公空間，也是值得投資的項目。

Kew Gardens Tower距離E、F地鐵Union Turnpike站僅一個街區，可直達74街，20多分鐘便可到法拉盛。多條公交線路，地鐵站 均可步行達到，為上班族自住首選。LIRR 火車站，步行7分鐘，曼哈頓 的QM18和QM21快車，到曼哈頓或長島 都非常方便。開車族更有Grand Central Pkwy, Jackie Robinson Pkwy和Van Wyck Expy等多條交通便捷的高速公路在附近，交通便捷。歡迎有興趣的同行或僑胞致電預約。(Shirley )Yang Hsin Yuan 646-688-8998 (Sunny) Pan Li 646-341-7161順成國際房地產公司（ E Realty International Corp）或上網:https://www.kgtower.com查詢。