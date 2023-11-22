12/1康普職業學院舉辦捷運局(MTA)刷卡機維修應考免費講座

12月1日 (星期五) 晚7:00時康普職業學院舉辦捷運局(MTA) 刷卡機維修應考， 講座免費入場，現場進行問答，座位有限，額滿為止，請早報名。

最新消息，紐約市捷運 局宣佈計畫於2023年12月1日開始再次公開招考一批刷卡機維修人員。由於這一工作屬於公務員性質，凡持有工作許可，具備英語溝通能力，有一定工作經驗者均可報考這項招考對性別、年齡、綠卡、學歷等均無要求，這對於致力於融入美國主流社會的華人求職朋友們, 提供了一次絕佳的就業 良機。

刷卡機維修人員職位的招考頻率通常為一年一次，之前受疫情影響，捷運局一度暫停了所有職位的公開招考。自2021年捷運局優先恢復了刷卡機維修人員的招考並且採用網上報考，使得報考流程及步驟大大縮減。2023年度的招考即將再次開放，機會難得，不容錯過。作為紐約市最大的市政府機構，捷運局全年全時擔負著全市的通勤交通工作，全域上下部門繁多，工種各異。各部門根據資金預算及工作需求將計劃性的向社會公開招考各自所需的技術人員。這次招考的刷卡機維修人員隸屬捷運局營運部門，負責對全市各公交系統中的刷卡機以及其他相關設備進行保養維修，其工作性質涉及電力控制、電子線路、機械傳動等諸多方面。眾所周知，政府工不僅具有工作穩定可靠，福利 薪酬豐厚的特點，更重要的是它在整個招聘過程中採用 「公平就業」 原則，與大多數私營企業的招聘相比，捷運局對真才實學的考量遠遠大於個人感情因素，這也為廣大求職者提供了一個公平的就業競爭平臺。

為了使廣大學員對這次考試有更進一步瞭解，康普學院定於2023年12月1日週五晚7時，在位於法拉盛 王子中心2樓的總部(距喜來登酒店僅數步之遙) ，舉辦一場捷運局報考培訓公開說明會。針對本次考試的特殊性，康普學院特聘請具有紮實理論基礎、豐富實踐經驗的資深工程技術人員主講。屆時將對本次招工的工作範圍、專業性質、薪資待遇、福利保險以及報考要求、申請手續、考試形式、評分標準、錄用過程等一系列相關問題，一一詳細解釋說明，並親自回答與會者的現場提問。說明會免費入場，因場地限制，座位有限，請大家提前電話預約，預約電話 Tel：718-762-1900。

康普職業學院：每週開放7天，Mon - Sun 9:30 am - 7:00 pm，校址: 39-07 Prince St., Unit 2C, Flushing, NY 11354 法拉盛市中心，7號地鐵總站出口一條街外，王子街和羅斯福大道街角。