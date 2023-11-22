我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

感恩節餐桌必備？火雞依舊是首選 受歡迎甜點是這道

釐清肺結節成因有效預防肺癌

紐約訊
紐約百康仁德醫生集團的血液腫瘤科醫生郭松川。
紐約百康仁德醫生集團的血液腫瘤科醫生郭松川。

近年來，越來越多的民眾在體檢中查出肺結節。這是否意味著，他們以後會患上肺癌呢？如何知道肺結節是良性還是惡性呢？

紐約百康仁德醫生集團的血液腫瘤科醫生郭松川（Songchuan Guo, MD）指出，肺結節只是對肺內部形態的一種表述。 除了惡性腫瘤之外，它的形成可能與多種因素相關，比如肺部的感染、炎症、肺結核、自身免疫疾病（如類風濕關節炎、全身性紅斑狼瘡）等。

要判斷肺結節是良性還是惡性主要考慮三個方面：結節的大小、數量和形態。如果結節大小以厘米計數，數量較多，結節邊界不清、有毛刺等，需要警惕。醫生還將綜合考量病人的生活習慣、個人病史、家族病史等方面，通過影像、活檢等手段進行鑒定。

郭松川醫生表示，民眾不必對肺結節談之色變。如果肺結節數量較少，大小以毫米計數，病人每半年到一年進行一次復查即可。對於肺癌高危人群，如長期吸煙者、長期被動吸煙者、有癌症家族史的民眾、有慢性阻塞性肺疾病（慢阻肺）或彌漫性肺纖維化病史的民眾，更應該注意定期複查。例如根據美國癌症協會的最新指導意見，50至80歲、每年吸煙20包或以上，或曾經吸煙達到這一數量的民眾，應該每年接受低劑量的計算機斷層掃描（CT）。

郭松川醫生專長於治療各類癌症及血液疾病，目前在百康仁德旗下的兩家診所看診，診所地址分別：華埠勿街（Mott St）128號309室，電話：（646）858-3826；布碌崙60街757 號5樓，電話：（718）439-3250。歡迎致電預約看診。

癌症 腫瘤 華埠 布碌崙 關節

上一則

商業大亨牽線 熊貓可望重返美國落地紐約

下一則

紐約市13-17歲青少年 可免費獲遠程心理輔導

熱門新聞

該男子因此事件丟了在華爾街當分析師的工作。（截自影片）

當街比中指狠嗆「滾回你的國家」 男子下場超慘…

2023-11-15 17:56
米爾本街(Milburn Street)122-39號住所，一名54歲的房東，疑似因為租金被拖欠，一氣之下拿刀捅死三房客。(Google截圖)

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

2023-11-14 14:46
江女士被租客抓傷的臉。(江女士提供)

棒打華裔房東 羅馬尼亞租霸終於被趕走

2023-11-16 13:37
市長亞當斯(Eric Adams)多次喊話聯邦政府，表示只有讓無證客有機會自食其力才是解決危機的關鍵，並要求其加速工作許可的審批工作，州長霍楚也贊同此項要求。(記者和釗宇╱攝影)

紐約無證客找工無望 州長：工作許可不發了

2023-11-15 06:38
華埠國寶銀行一華女保險櫃失竊。(記者劉梓祁／攝影)

紐約華埠銀行保險櫃疑失竊 華女5萬元飾品不翼而飛

2023-11-15 13:06
紐約一名腳踏車騎士在腳上套上雨套。(Getty Images)

狂風暴雨將齊發 紐約感恩節期間出行注意

2023-11-19 15:47

超人氣

更多 >
吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造

吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造
專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產

專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產
降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個

降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個
「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合
幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職