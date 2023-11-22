紐約花蓮慈惠堂 建植福還庫儀式法會

紐約花蓮慈惠堂雄偉壯觀。

11月30日星期四欣逢無上虛空地母元君聖誕，紐約花蓮慈惠堂

特舉行一系列隆重慶典，感念地母元君慈悲，特啟建植福還庫儀式法會。

太上五鬥受生經雲:凡人，命皆有九天生，五鬥星君本位元辰主照，若復有人能知根本，但遇三元五臘本命元辰北斗下日嚴置壇埸，歸還庫銀按信人天干地支為據，歸還本命庫宮壽生錢即得安樂世，衣食自然，出入享通。「還庫」有意參加者，請備妥姓名、農曆生辰日期、住址等詳細資料，提前至紐約花蓮慈惠堂報名登記，以便辦理登錄疏文。

逢此殊勝法緣，紐約花蓮慈惠堂誠請十方善信大德踴躍參加，發心護持盛會，同霑法益，功德無量。【 填還受生祿庫的緣由概述 】 據《靈寶天尊說祿庫受生經》記載，一切眾生命屬天曹，身繫地府，當得人身之時，曾向所屬天曹地府冥司借貸「祿庫受生錢，財」，作為轉世在陽間時所註定的錢財祿食。

若能在生時還清借貸者，為人富貴健康、無災少病；若是負欠冥司者，在世則窮乏困頓，常遭災厄。因此，天尊勸諭世人，應當欽敬三寶，行善佈施，設齋誦經，醮燒填還祿庫受生錢財，即得現世安樂長壽，五福照耀，財祿星臨，所願如意；來生則可不失人身，不值惡緣，富貴聰明，人中殊勝。

【 受生祿庫錢財數量明細 】，據《太上老君說五鬥金章受生經 》記載，人之生也，各稟五行真?，分屬五鬥星君所管，當生之時，依照本命的天干地支，各有五鬥所屬本命錢財、天曹元辰錢財、地府受生祿庫。《太上老君說五鬥金章受生經》、《靈寶天尊說祿庫受生經》分別就善信須要填還的受生祿庫錢財，及受生所屬曹官姓名、錢數，皆有具體詳細記載。【慈悲濟度 冥陽兩利】 法會中備有素食結緣。

紐約花蓮慈惠堂地址：22-02 121 St., College Point, NEW YORK 11356。電話：(718) 961-1996。Email: [email protected]。