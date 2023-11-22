陳平青中醫針灸教授 針灸特效治療疑難病

世界針王，中國頭針發明人焦順發老教授(左)，右是陳平青教授。

陳平青醫師是世界中醫藥學會聯合會頭針（針灸）專業委員會副主席，美國大紐約地區浮針(針灸) 醫學 會首任會長，大紐約地區頭針（針灸）醫學會會長，中國著名的中西醫科大學中醫針灸碩士學位，福建醫科大學臨床醫療專業畢業，紐約州執照針灸師中醫師，全美中醫藥針灸特考文憑證書。陳平青中醫針灸診所有多位主任大夫駐診，針灸中藥並用療效顯著。

陳平青大夫是學貫中西醫學的優秀專業大夫，擁有3 5年的針灸中醫臨床診療經驗，對技術精益求精。經過多年研發了一套特效的針灸療法及中藥，，對於大多數疑難病症，療效很好。陳醫師表示，中醫針刺治療療法是安全、方便、無副作用。 該診擁有多位醫學博士專家，中醫針灸教授主任醫師。

診所精治病症:1.腦腦損傷、中風 偏癱、失語、面癱、頭痛頭暈、失眠、憂鬱焦慮、記憶力減退、癡呆健忘、面肌痙攣、三叉神經痛、耳鳴耳聾、眼耳鼻咽喉病。2.長期咳嗽、哮喘、糖尿病、高血壓 、性胃炎、便秘、腹瀉等頑固胃腸病、肢體浮腫等疑難病症。3.不孕不育、月經失調、痛經、乳腺病、盆腔炎、子宮肌瘤、尿頻尿急、前列腺病、陽痿早洩、性功能減退、遺精、滑精、精液存活率低、性病等病症。4.花粉症、青春痘、帶狀皰疹、濕疹皮炎、癬、皮膚過敏、蕁麻疹、脫髮 等。5.各種跌打傷科、頭頸肩腰背腿痛、手腳麻痺無力、風濕關節痛、頸椎腰椎病、坐骨神經痛、痛風等。

陳平青中醫診所地址:紐約華埠 東百老匯街107號3樓(新中華超市隔壁)107 East Broadway#3FL New York, NY10002，網址:www.acupuncturechinatownnyc.com。電話:646-354-8828/917-602-2229。接受探訪護士VNS ，維佳紅蘭白卡等多種醫療保險 。