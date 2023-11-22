我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

感恩節餐桌必備？火雞依舊是首選 受歡迎甜點是這道

陳平青中醫針灸教授 針灸特效治療疑難病

紐約訊
世界針王，中國頭針發明人焦順發老教授(左)，右是陳平青教授。
世界針王，中國頭針發明人焦順發老教授(左)，右是陳平青教授。

陳平青醫師是世界中醫藥學會聯合會頭針（針灸）專業委員會副主席，美國大紐約地區浮針(針灸) 醫學會首任會長，大紐約地區頭針（針灸）醫學會會長，中國著名的中西醫科大學中醫針灸碩士學位，福建醫科大學臨床醫療專業畢業，紐約州執照針灸師中醫師，全美中醫藥針灸特考文憑證書。陳平青中醫針灸診所有多位主任大夫駐診，針灸中藥並用療效顯著。

陳平青大夫是學貫中西醫學的優秀專業大夫，擁有3 5年的針灸中醫臨床診療經驗，對技術精益求精。經過多年研發了一套特效的針灸療法及中藥，，對於大多數疑難病症，療效很好。陳醫師表示，中醫針刺治療療法是安全、方便、無副作用。 該診擁有多位醫學博士專家，中醫針灸教授主任醫師。

診所精治病症:1.腦腦損傷、中風偏癱、失語、面癱、頭痛頭暈、失眠、憂鬱焦慮、記憶力減退、癡呆健忘、面肌痙攣、三叉神經痛、耳鳴耳聾、眼耳鼻咽喉病。2.長期咳嗽、哮喘、糖尿病、高血壓、性胃炎、便秘、腹瀉等頑固胃腸病、肢體浮腫等疑難病症。3.不孕不育、月經失調、痛經、乳腺病、盆腔炎、子宮肌瘤、尿頻尿急、前列腺病、陽痿早洩、性功能減退、遺精、滑精、精液存活率低、性病等病症。4.花粉症、青春痘、帶狀皰疹、濕疹皮炎、癬、皮膚過敏、蕁麻疹、脫髮 等。5.各種跌打傷科、頭頸肩腰背腿痛、手腳麻痺無力、風濕關節痛、頸椎腰椎病、坐骨神經痛、痛風等。

陳平青中醫診所地址:紐約華埠東百老匯街107號3樓(新中華超市隔壁)107 East Broadway#3FL New York, NY10002，網址:www.acupuncturechinatownnyc.com。電話:646-354-8828/917-602-2229。接受探訪護士VNS ，維佳紅蘭白卡等多種醫療保險

醫學 高血壓 醫療保險 華埠 中風

上一則

商業大亨牽線 熊貓可望重返美國落地紐約

下一則

紐約市13-17歲青少年 可免費獲遠程心理輔導

熱門新聞

該男子因此事件丟了在華爾街當分析師的工作。（截自影片）

當街比中指狠嗆「滾回你的國家」 男子下場超慘…

2023-11-15 17:56
米爾本街(Milburn Street)122-39號住所，一名54歲的房東，疑似因為租金被拖欠，一氣之下拿刀捅死三房客。(Google截圖)

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

2023-11-14 14:46
江女士被租客抓傷的臉。(江女士提供)

棒打華裔房東 羅馬尼亞租霸終於被趕走

2023-11-16 13:37
市長亞當斯(Eric Adams)多次喊話聯邦政府，表示只有讓無證客有機會自食其力才是解決危機的關鍵，並要求其加速工作許可的審批工作，州長霍楚也贊同此項要求。(記者和釗宇╱攝影)

紐約無證客找工無望 州長：工作許可不發了

2023-11-15 06:38
華埠國寶銀行一華女保險櫃失竊。(記者劉梓祁／攝影)

紐約華埠銀行保險櫃疑失竊 華女5萬元飾品不翼而飛

2023-11-15 13:06
紐約一名腳踏車騎士在腳上套上雨套。(Getty Images)

狂風暴雨將齊發 紐約感恩節期間出行注意

2023-11-19 15:47

超人氣

更多 >
吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造

吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造
專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產

專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產
降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個

降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個
「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合
幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職