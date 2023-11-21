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莫利納健保今天免費派發感恩節食品 地點在布碌崙華聯會與莫利納健保等兩處

紐約訊
紐約親情健保暨莫利納健保召開記者會，宣布派發感恩節食品，發言的有何翊萍(右五)、梅兆波(右四)與鄧銘賢(右二)。
紐約親情健保暨莫利納健保召開記者會，宣布派發感恩節食品，發言的有何翊萍(右五)、梅兆波(右四)與鄧銘賢(右二)。

紐約親情健保暨莫利納健保（Affinity by Molina Healthcare）今天21日周二正午開始，在布碌崙華人聯合會與莫利納健保日落公園辦事處等兩地，免費向民眾派發以蔬果為主的感恩節食品，祝福大家在後疫情時代過得健康快樂。

今天發放的感恩節食物的時間與地點為（一）正午至送完為止，布碌崙華聯會，1787 Stillwell Ave, Bklyn, NY 11223。(二)下午3時至送完為止，莫利納健保日落公園辦事處（Sunset Park CSC），5221 8th Ave, Bklyn, NY 11220。

日前，紐約親情健保暨莫利納健保在華人策劃協會布碌崙社區服務中心召開記者會作上述宣布，發言的有紐約親情健保暨莫利納健保區域經理何翊萍、華策會布碌崙社區服務中心主任梅兆波以及布碌崙華人聯合會會長鄧銘賢。何經理說，今年該公司共舉辦三場免費派發感恩節食品活動，第一場已於昨天在紐約親情健保暨莫利納健保的法拉盛辦公室舉行，人流熱絡，普受歡迎。第二、三場則是今天在布碌崙舉行，就近服務近年日益蓬勃發展的布碌崙華人社區。

根據莫利納健保資料，2016年起，紐約莫利納健保提供州府撥款、品質優良的健保服務，包括白卡（Mediaid）、兒童健保（Child Health Plus，簡稱CHP）、健康與恢復計畫（Health & Recovery Plan，簡稱HARP）以及基本計畫（Essential Plan）。透過這些地區性營運的健保計畫，莫利納已成為財富500強的上市公司，目前排名為第155位。該公司經由白卡及紅藍卡計畫以及州府保險市場，提供管理型的健保服務。截至2023年9月30日為止，莫利納健保服務美國19個州的大約5百20萬會員。

親情健保暨莫利納健保熱線電話： 800-223-7242，網站: MolinaHealthcare.com。該公司華埠社區服務中心地址： 曼哈頓區東百老匯30號（每周二與四，日間9-5時營業）、皇后區法拉盛緬街41-46號(每周一至六，日間8:30-5時)、布碌崙區日落公園八大道5221號(每周一至五，日間8:30-5時)。

莫利納健保區域經理何翊萍說，該公司是財富500強的上市公司，值得信賴。
莫利納健保區域經理何翊萍說，該公司是財富500強的上市公司，值得信賴。

健保 布碌崙 華人 日落公園 法拉盛

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