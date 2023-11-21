品味台灣糕餅 「2023台灣糕餅節」紐約隆重開幕
「2023台灣糕餅節」日前在紐約 SKYFOODS 昌發超市盛大開幕，引來廣大紐約市民的熱烈參與和美味品嘗，其中包括蛋黃酥、太陽餅、千層蛋糕、方塊酥、生乳捲、麻花捲等台灣特色糕餅，大受好評。 「2023台灣糕餅節」由中華民國對外貿易發展協會主辦，得到了在美國地區代理多家台灣美食品牌的Well Luck Co., Inc 和樂公司的大力支持。開幕儀式吸引了許多重要嘉賓，包括駐美投資貿易服務處的丁主任、中華民國對外貿易發展協會的蔡主任、台商會、台灣青年商會、世界華人工商婦女協會的代表，以及SKYFOODS 昌發超市集團的負責人王先生等，共同見證這一盛事的隆重開幕。
駐美投資貿易服務處丁偉主任、中華民國對外貿易發展協會蔡秀珍、和樂公司美東地區總經理冼健分別在開幕禮上致辭，蔡秀珍公開邀請喜歡台灣食品的民眾，明年去台灣參加大型的食品展，品嚐更多美食。
在活動現場，民眾得以體驗到結合了日本和子和台灣漢餅技藝的陳允寶泉系列點心，還有融合了法式、日式和台灣特色元素的塔吉特千層蛋糕，以及改良創新了傳統燒餅和酥餅的莊家方塊酥，來自小琉球的特產福味麻花捲，更有桂冠食品與百年糕餅名店舊振南聯名的綠豆椪湯圓等。這些糕餅代表了台灣糕餅業的經典珍味，體現了台灣傳統的承傳、和諧融合，以及不斷創新的糕餅精神。
糕餅在華人文化中有著特殊的象徵意義，它不僅僅是一種點心，更是華人傳統文化的象徵和標誌，在生活慶典、喜慶時刻以及節慶團聚中，人們互贈和品味糕餅，這傳遞著人情味和幸福的味道。
此次活動巧妙地與雙11購物促銷活動相結合，現場參與者不僅有機會品嘗台灣的精緻糕點，還能感受到濃厚的台灣風土人情，紓解對故鄉的思念。同時，其他族裔的市民也能夠品味到台灣的美食和文化的魅力。 陳允寶泉、塔吉特、莊家、福味等品牌的糕餅可以在各大亞洲超市和網上商店購買。為慶祝活動的開幕，Well Luck 和樂公司聯合多家超市和電商推出一系列的台灣糕餅促銷活動，歡迎大家前來選購和品味。
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