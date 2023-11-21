品味台灣糕餅 「2023台灣糕餅節」紐約隆重開幕

2023台灣糕餅節」日前在紐約 SKYFOODS 昌發超市盛大開幕。

「2023台灣糕餅節」日前在紐約 SKYFOODS 昌發超市盛大開幕，引來廣大紐約市 民的熱烈參與和美味品嘗，其中包括蛋黃酥、太陽餅、千層蛋糕、方塊酥、生乳捲、麻花捲等台灣特色糕餅，大受好評。 「2023台灣糕餅節」由中華民國 對外貿易發展協會主辦，得到了在美國地區代理多家台灣美食品牌的Well Luck Co., Inc 和樂公司的大力支持。開幕儀式吸引了許多重要嘉賓，包括駐美投資 貿易服務處的丁主任、中華民國對外貿易發展協會的蔡主任、台商會、台灣青年商會、世界華人 工商婦女協會的代表，以及SKYFOODS 昌發超市集團的負責人王先生等，共同見證這一盛事的隆重開幕。

駐美投資貿易服務處丁偉主任、中華民國對外貿易發展協會蔡秀珍、和樂公司美東地區總經理冼健分別在開幕禮上致辭，蔡秀珍公開邀請喜歡台灣食品的民眾，明年去台灣參加大型的食品展，品嚐更多美食。

在活動現場，民眾得以體驗到結合了日本 和子和台灣漢餅技藝的陳允寶泉系列點心，還有融合了法式、日式和台灣特色元素的塔吉特千層蛋糕，以及改良創新了傳統燒餅和酥餅的莊家方塊酥，來自小琉球的特產福味麻花捲，更有桂冠食品與百年糕餅名店舊振南聯名的綠豆椪湯圓等。這些糕餅代表了台灣糕餅業的經典珍味，體現了台灣傳統的承傳、和諧融合，以及不斷創新的糕餅精神。

糕餅在華人文化中有著特殊的象徵意義，它不僅僅是一種點心，更是華人傳統文化的象徵和標誌，在生活慶典、喜慶時刻以及節慶團聚中，人們互贈和品味糕餅，這傳遞著人情味和幸福的味道。

此次活動巧妙地與雙11購物促銷活動相結合，現場參與者不僅有機會品嘗台灣的精緻糕點，還能感受到濃厚的台灣風土人情，紓解對故鄉的思念。同時，其他族裔的市民也能夠品味到台灣的美食和文化的魅力。 陳允寶泉、塔吉特、莊家、福味等品牌的糕餅可以在各大亞洲超市和網上商店購買。為慶祝活動的開幕，Well Luck 和樂公司聯合多家超市和電商推出一系列的台灣糕餅促銷活動，歡迎大家前來選購和品味。