感恩節2024樣衣展銷 喜來登酒店7樓 11/23起共4天

寒冷的冬天有一件毛絨絨的外套是最好的了，韓版新款簡約時尚潮流，外面是尼克服，內裡是可拆式的北美貂皮，美觀富麗又高貴。

紐約皮衣皮草專賣店舉行一年一度的感恩節樣衣大拍賣，於感恩節期間，在法拉盛 喜來登大酒店7樓舉行，共計4天(11/23-11/26)。展銷全場有2024年最新款頂級義大利 綿羊皮衣和北美北歐貂皮大衣，貂皮大衣$399起（原價$4000），折扣高達80%

此次展銷會場上還將有韓版時尚 款的中長尼克貂皮大衣，外面是尼克服，內裡是北美產貂皮，還可以拆下來。.尼克大衣為義大利開發的面料、新設計，其外衣由中間為絲棉的3層復合材料一體製成，少了傳統的充填羽絨或化纖的滑雪 衫膨大的模樣。

歷史悠久的紐約皮衣皮草公司質好價優，深受華人 喜愛。該公司每年都將當年製作的樣衣特價展銷，此次展銷全是2024年的新款皮草時裝樣衣，適合東方女性身材，簡約大方又能透出女人嫵媚的溫婉氣質，時尚與風格融為一體。

此外還有設計趨於年輕化的皮草，除了顏色鮮麗外，三分袖、五分袖、七分袖和披肩式皮草也受到歐美百貨商的青睞。展銷會上有前衛設計風格的款式，也有傳統設計風格的款式，歡迎前往試衣。

紐約皮草公司生產的貂皮系列，採用美國最著名的傳奇水貂。美國養殖貂的貂毛在國際上舉足輕重，毛色光潤、底絨豐盈，用它製作的貂皮大衣雍容華貴、保暖保值。風吹皮毛毛更暖，雪落皮毛雪自消，雨落皮毛毛不濕；紐約皮草公司使用的皮草原料來自北美和北歐，有普通貂皮、黑貂皮、海狸和栗鼠等，採用歐洲的皮革技術和義大利的染色技術，做工及品質上乘。該公司代理多家美國大型百貨公司，定點加工生產，由於是批發，價格低廉實惠。

紐約皮衣皮草公司的義大利綿羊男女時裝皮衣採用頂級義大利皮，柔軟舒適，自聘設計師剪裁，件件添加時尚元素。不論是超薄型、超短型還是中長型、加長型，穿在身上都能凸顯好身材，煥發時尚風。展銷地點：法拉盛喜來登酒店7樓(135-20 39th Ave, Flushing, NY 11354)，展銷時間：上午10時至晚7時，洽詢專線：917-792-1188，網址：www.vovusa.com。