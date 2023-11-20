楊千嬅世界巡迴演唱會 感恩節金神大賭場

「楊千嬅MY TREE OF LIVE世界巡迴演唱會」美東站將於感恩節來到康州金神大賭場，與歌迷一同分享她的音樂經典。

香港 歌影視紅星楊千嬅繼四年前再次開啟世界巡迴演唱會，取名「楊千嬅MY TREE OF LIVE世界巡迴演唱會」，將與歌迷一同分享她的音樂經典。這一台演唱會的創作靈感來自樹木的生長和歷練，美東站是感恩節日的康州金神大賭場，唱歌演藝俱佳的楊千嬅將為大家帶來一場精彩的視聽歌舞盛宴。

「楊千嬅MY TREE OF LIVE世界巡迴演唱會」將在演出中分享千嬅的音樂熱誠，帶領觀眾走進她的音樂世界，感受她的音樂情感和魅力，感受到她與自己、與音樂以及歌迷一同成長的故事和回憶，「讓自己變得更好」，她分享道:「在人生路上，也會經歷很多打擊挫敗，甚至一蹶不振。身處低谷時我們需要的，是比平時更強大的力量和勇氣，去應對內心的掙紮，重新站起來。在逆境中的每一滴眼淚不會白流，最終會匯聚成海洋般的力量，轉化為動力，推著我們繼續向前，所有的經歷也會變成養分，讓自己變得更好。」

正值盛年的楊千嬅是香港歌影視三棲一線明星，唱演俱佳，多才多藝，同時是一位相當多產的藝人，深受歌迷、影迷喜愛。她1995年獲得第十四屆新秀歌唱大賽季軍從而進入演藝圈。1996年發行個人首張粵語專輯《狼來了》。1999年發行個人首張普通話專輯《微笑》。2000年以歌曲《少女的祈禱》獲得香港樂壇四台頒獎典禮多個金曲獎項。2002年發行的歌曲《可惜我是水瓶座》成為其代表作，並獲得第26屆十大中文金曲獎；同年獲得十大勁歌金曲最受歡迎女歌星獎。2003年主演愛情片《地下鐵》。2004年發行的歌曲《小城大事》獲得第27屆十大中文金曲獎、勁歌金曲金獎。2005年憑藉電影《千杯不醉》獲第42屆台灣電影金馬獎最佳女主角提名。2008年獲得十大勁歌金曲最受歡迎女歌星獎。

2009年她第三次獲得十大勁歌金曲最受歡迎女歌星獎。2010年主演電影《完美嫁衣》、《志明與春嬌》。2011年，憑藉電影《完美嫁衣》獲得第17屆香港電影評論學會大獎最佳女主角。2013年憑藉電影《春嬌與志明》獲得第32屆香港電影金像獎最佳女主角獎。2014年主演電影《可愛的你》。2016年主演電影《春嬌救志明》。2020年主演電影《麥路人》。2021年參加東方衛視代際潮音綜藝節目《中國夢之聲·我們的歌第三季》。2022年參與慶祝香港回歸祖國25週年雲歌會，同年獲得《聲生不息》薪火傳承獎。

《楊千嬅MY TREE OF LIVE世界巡迴演唱會》美東站演出日期是11月23日1AM (星期三深夜一時)，票價：VIP/$288/$228/$168/$128。地點：康州金神大賭場體育館。主辦單位：環球娛樂製作（718-888-3113, www.iemshowplace.com。金神大賭場亞洲市場部貴賓熱線：1.877.999.9977。網站：www.mohegansun.com/888。