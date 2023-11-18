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國際防詐騙意識週 國稅局呼籲納稅人防範欺詐陷阱

紐約訊

本週美國國稅局IRS）聚焦於國際防詐騙意識週，旨在提醒納稅人保護自己免受詐騙和欺詐計劃的威脅。這一倡議旨在教育納稅人，讓他們警覺各種形式的國際詐騙，以確保他們的財務信息和資金安全。隨著科技的不斷進步，詐騙者也在不斷改進其手法，因此IRS強調，納稅人應該保持警惕，避免成為詐騙的受害者。這一倡議提供了一個機會，讓納稅人更好地了解和辨識各種詐騙形式，並學會採取預防措施。詐騙者不分國界，他們的手法可能來自各個角落。國稅局希望通過這一週，提高納稅人對國際詐騙的警覺性，讓納稅人能夠更好地保護自己的財務資訊。

這一週的宣傳活動將重點關注以下方面：

1. 虛假稅收人員：詐騙者可能假冒稅收人員，通過電話、郵件或電子郵件試圖獲取納稅人的個人信息或財務信息。IRS強調，稅收機構永遠不會在不提前通知的情況下要求支付款項。

2. 社交工程詐騙：詐騙者可能通過社交媒體等途徑，試圖通過社交工程手法獲取個人信息。納稅人應該謹慎對待陌生人的請求，不要輕易分享個人信息。

3. 假冒慈善機構：在國際防詐騙意識週，IRS提醒納稅人對假冒慈善機構的警惕。詐騙者可能利用慈善機構的名義進行詐騙，因此納稅人應該核實機構的合法性，再進行捐款。

4. 網上詐騙：隨著網上活動的增加，詐騙者也轉向網絡進行詐騙。納稅人應該謹慎保護其在網上的個人信息，避免點擊可疑的連結或下載附件。

最後，如果收到任何看似不尋常的信息或有懷疑的情況，應該及時聯繫IRS或報警機構，以防範潛在的詐騙風險。 IRS將繼續提供信息和資源，協助納稅人更好地保護自己的財務安全。

詐騙 IRS 國稅局 教育

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