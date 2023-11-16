健信醫保健康日高級副總裁Shaun Ruskin（右一）、亞裔部副總裁蒙合意（右二）與救世軍華人堂義工團隊。

健信醫保 健康日（CenterLight PACE Health and Wellness Fair）已於十一月十一日(星期六)上午10時在布碌崙救世軍華人 堂社區中心隆重舉行，吸引數百民眾前往。

當日適逢退伍軍人節，健信醫保高級副總裁Shaun Ruskin首先感謝軍人保衛我們的國家所作無私奉獻。Shaun希望將社區安全及護理健康資訊傳播給華人社區。Shaun介紹PACE Program是一站式全面醫療護理計劃，參加資格是55歲或以上，持有州醫療補助計劃的白卡（Medicaid)和/或聯邦醫療保險 的紅藍卡（Medicare)，在家中或在PACE中心接受超過120天的社區長期護理服務及居住在健信醫保服務範圍內的人士，服務地區包括布朗士區(The Bronx)、布碌崙(Brooklyn)、曼哈頓(Manhattan)、皇后區(Queens)、史泰登島（Staten Island)、威徹斯特郡（Westchester)、納蘇郡（Nassau)以及蘇福克郡的西部（West Suffolk)。

健信醫保亞裔部副總裁蒙合意（Amy Mung）特別鳴謝協辦機構，包括亞美醫師協會（CAIPA）、百康仁德醫生（Rendr）、美國華裔註冊護士協會（CANA）、帝國護理公司（Allstar）、最佳護理公司（Better Choice）、金世紀護理公司（Dragon）、萬有護理公司（Golden Touch）、愛回家護理公司（Home Family Care）、仁人護理公司（Human Care）、家盛護理公司(JS)、康怡護理公司(Royal Care)、真愛護理公司(True Care)、新康護理公司(Xincon)、感恩護理公司(Xtreme)和國土安全調查局紐約(Homeland Security Investigation)的參與，協辦機構除了提供健康護理資訊，還派發精美小禮物。蒙護士表示非常榮幸能與上述機構一起攜手合作，提高社區人士的安全健康意識。

健康日節目非常豐富，救世軍華人堂義工團隊提供精彩的舞蹈和歌唱表演，現場還有美國華裔註冊護士協會義工團隊聯同健信護士一起為民眾提供免費血壓檢查，解答健康護理相關的問題，健信醫保職員更為民眾提供即影即有照相服務，為大家留下美好回憶。健信醫保邀請國土安全調查局紐約專員教育民眾關於「老年人防範詐騙 意識」，內容涵蓋身份盜竊、電話詐騙和新興詐騙等主題，大家如有懷疑欺詐情況出現，請致電 HSI Tip Line 866-347-2423 或AARP - Scams 877-908-3360求助，緊急情況請立刻報警。

健信醫保朱護士及蔡護士主持「流感疫苗 」講座，講述感冒與流感的分別，以及接種疫苗的重要性。講座附設問答有獎遊戲，獲得民眾熱烈參與。最後幸運抽獎節目將氣氛推至高潮。協辦機構慷慨提供豐富禮物，包括名牌電器用品、購物車及名貴食品等等。是次健康日活動於下午2時完滿結束，健信員工大派彩色氣球及健信醫保購物袋。

欲知更多資訊，歡迎致電中文專線: 1-866-238-3232 (TTY 711)，辦公時間: 星期一至五，上午8時至晚上8時或瀏覽www.centerlighthealthcare.org。