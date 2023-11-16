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高端Lavana醫學美容 今日盛大開業 將健康醫美與Spa療程推進客製化

紐約訊
LAVANA Aesthetic SPA提供頂級的臉部保養、芳香療法、淨化瘦身、舒緩按摩及女性機能回春保養。 VIP顧客一站式的高端醫美微整型及抗衰老服務，新張期間特惠，送禮自用都是最好的光顧時機。
LAVANA Aesthetic SPA提供頂級的臉部保養、芳香療法、淨化瘦身、舒緩按摩及女性機能回春保養。 VIP顧客一站式的高端醫美微整型及抗衰老服務，新張期間特惠，送禮自用都是最好的光顧時機。

位於法拉盛的蘭梵納醫學美容中心(LAVANA Aesthetic SPA)今日16日周四舉行盛大開業慶典。中心循「東方養生智慧，身心休憩調養」理念，以花精芳療的輕柔手技舒緩五感，從而穩定情緒進而健康養生。該中心採用最完整的Spa療程及商品，從芳療、按摩、保養到造型，提供會員整體服務，是紓壓保養第一選擇。

蘭梵納醫學美容中心創始人王紹權醫生表示： 現代人長期生活在有壓力的緊張環境中，造成身體內外極大負荷。容貌和皮膚是最先會反映出身體狀況的兩個部位，蘭梵納醫美中心將為您量身打造最適合您自內到外，令人耳目一新的體貼保養護理，為您帶來與眾不同的護理體驗，完美匹配現代都市生活形態。

中心精心設計了多種護膚跟調理服務專案，每一種都是為了滿足個人獨特的護膚需求。中心的特色服務專案包括但不限於：

- 專業面部護理： 使用自然、純淨的護膚品讓您煥然一新。

- 靜脈注射(IV)療法： 為肌膚增添光澤，同時有助排毒、恢復元氣。

- 冷鐳射/光療： 快速促進皮膚細胞的修補與再生。

- 水飛梭護膚/護髮： 深度清潔，煥發肌膚，促進細胞更新再生。

- 微針（Procell）護膚-護髮-幹細胞精華： 讓您容顏如嬰兒般水嫩。

蘭梵納醫學美容中心的英文名稱---LAVANA Aesthetic SPA源於「Lavana」，寓意他們將最尖端的美容技術與自然健康的理念與實踐融為一體。在這裡，您不僅找到一處得以從日常忙碌中解放出來，鬆弛身心的好地方，還能滿足對美麗和健康的雙重追求。

無論您是每天都像陀螺一般，忙碌不堪，備感疲累的都市白領，或是充滿創意的藝術家，還是僅僅只想尋找一個放鬆的角落，LAVANA Aesthetic SPA都歡迎您的到來。期待您親臨體驗，感受真正的寧靜與美麗。

蘭梵納醫學美容中心地址： 133-49 41st Avenue, #J, Flushing, N.Y. 11355，電話: 718-799-0976。

醫學 法拉盛

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