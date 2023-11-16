紐約群星會 12/2再度登場

紐約群星會晚宴星光熠熠。

紐約群星會徇眾要求再度來到紐約。由劉嘉韻老師主辦的歡歌舞嘉年華，今年將於在12月2日星期六，下午5時至10時閃亮登場。當日5時至7時舉行舞會，7時至10時特設晚宴及現場歌舞表演。

有別於時下的社區同樂會，是次表演專業而又多元，場面豪華熱鬧，精彩可期。這回現場歌舞表演時間長達45分鐘，將特別表演流行歌曲、黃梅調梁祝-樓台會、懷念老歌組曲，將觀眾帶入音樂世界，必能令大家聽出耳油。晚會現場表演歌舞，邀請來自台灣的熱情姊妹花黃珊珊和黃妤領銜演出。她們攜手紐約著名歌手黃曼華、Connie、Daisy聯袂表演。同台的還有知名樂手Brian老師與劉嘉韻老師，他們將以雙鍵盤伴奏，令人份外期待。

珊珊老師和妹妹黃妤這次加入劉嘉韻老師團隊，共同再現紐約群星會光華。她們誠摯邀請各界人士參加12/2晚會，看群星表演，回味感受秀場的滋味。歌聲高亢甜美的姊姊黃珊珊，早期是台灣電視公司的冠軍歌星，經常遊走東南亞 和世界各地演唱，閱歷經驗豐富。她多年後轉戰舞蹈，拜在佛朗明哥名師賴秀峰名下苦心學習，早已深得真傳，修練成賴秀峰老師的得意門生。此次來美國紐約定居的黃珊珊，已在本地開班授徒，引起華人 高度關注，學生成果發表會也得到很大回響。至於黃珊珊妹妹黃妤老師，早年曾是滾石EMI國際音樂出版公司的著名歌手，1982年以一首「楓橋夜泊」，獲得金鐘獎最佳教材演唱者。及至1989年，黃妤個人首張專輯出版，紅極一時。2003年，黃妤來美後，因緣巧合投入夜總會演唱，到了2015年，她又轉入命理風水界，並以「黃妤小教室」的頻道名，在YouTube 定期發表視頻。此番黃妤應劉嘉韻老師邀請，加入演出團隊，參加紐約群星會的演出，令人十分雀躍。

紐約群星會票價分 $98、$88、$80三種，有興趣的朋友，請電917-554-8360洽劉老師，或917-751-6863洽Maria。