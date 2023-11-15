「茅台日」八周年慶祝活動 舊金山藝術宮 隆重舉行

舊金山政府現場向貴州茅台轉交了賀信與表彰證書。

今年是「舊金山 茅台日」設立的第八周年，貴州茅台特別在11月11日晚，於舊金山藝術宮（Palace of Fine Arts）—也就是巴拿馬萬國博覽會的舊址，舉行了一場隆重的茅台日慶祝活動。進一步加強茅台與舊金山這一段東西文化交流的百年情緣。

茅台與舊金山的悠久淵源追溯到上世紀的1915年，那年茅台邁出國門，參加了舊金山舉行的「巴拿馬萬國博覽」並獲金獎。2015年，茅台酒金獎百年海外慶典活動在舊金山舉辦，得到時任市長李孟賢的大力支持，他親到現場宣佈將當年的11月12日定為「舊金山茅台日」，連續二年，以此感謝茅台與舊金山在文化交流上的特殊歷史關係，。今年是舊金山茅台日的八週年。

當晚舊金山藝術宮裝潢得典雅大方，以大紅色為主基調，充滿喜慶，晚宴組織者為來賓提供了精心準備的各類美食，包括中國民間傳統美食「龍鬚糖」、以及加了茅台酒的咖啡 、霜淇淋等等。還有精彩的文藝表演。二百多位舊金山的各界政商代表、貴賓出席，大家品嚐茅台酒，共聚一堂，共賀友誼，。

舊金山市長代表邱信福現場致辭時表示，「茅台酒對中美兩國的文化交流有重要意義，並起到了獨特重要的作用」。「舊金山是美國華人 的中心，華人是美國舊金山多元文化的重要組成部分，未來一週舊金山將舉行備受各界期待的亞太經合組織會議APEC SUMMIT，茅台也將見證美國和中國等亞太國家的聯繫與互動。」

晚宴的共同主辦單位-茅台全美經銷商美國大文行酒業有限公司總裁張瑞群先生在致辭時說：「今晚我們聚集在這裡慶祝茅台日，1915年，茅台酒在舊金山舉行的巴拿馬太平洋國際博覽會上獲得了第一枚金牌，首次登上了國際舞台。今日貴州茅台在董事長丁雄軍的領導下，取得了令人矚目的成績，已成為世界白酒產業排名第一的企業。」

「二十年來，茅台超越了地域界線和文化差異。茅台酒以其獨特的魅力和豐富的中國文化內涵贏得了世界各地愛好者的欽佩。茅台酒是中國與西方世界文化交流的重要管道。」

這次「舊金山茅台日」八周年慶祝活動的一個溫馨插曲是茅台董事長丁雄軍、集團總經理王俞聯名寫給已故舊金山市長李孟賢遺孀李林進敏女士的慰問函，緬懷李前市長的政績，及他為推動中美兩國經貿文化交流作出了大量的努力，在八年前將11月12日訂為「舊金山茅台日」，續寫茅台與舊金山的百年情緣。

全美經銷商美國大文行酒業有限公司總裁張瑞群先生致辭。