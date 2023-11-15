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想馬上拿綠卡 一家團聚 立即辦理催辦令

紐約訊
凱森律師樓資深合伙人劉芳律師
凱森律師樓資深合伙人劉芳律師

由於數年前川普政府優先處理近期及後期政庇申請的政策，使時至今日，不少2015、2016、2017和2018年遞交申請的申請人尚未等到面談機會。凱森律師樓資深合伙人劉芳律師的建議：立即辦理催辦令！

往往這些情形下當事人苦等綠卡申請結果，親屬申請多年遙遙無期，各方求助，包括求助國會議員，還是沒有結果。得來只有一個「等」。這類案件包括I-485綠卡申請，I-130，I-730親屬申請，美國公民入籍申請，I-601A或是I-601豁免申請，以及各類遞解令翻案申請，劉芳律師建議大家盡快辦理催辦令去解決。

劉律師表示，他們有一位客人綠卡申請苦等8年，委託凱森律師樓數日後，移民局馬上通知綠卡體檢，兩周後收到十年綠卡，喜極而泣！他們律所真實成功案例數不勝數！

劉律師說，可以催辦的案件：I-485 / I-730 / I-130 / I-601 / I-601A /I-602 /I-360 /I-751 / N-400 等的申請。以及各種移民申請等待無果的案件。

聯邦催辦令有什麼用？劉律師解釋說：催辦令是讓聯邦法官要求移民局立刻採取行動！他們處理過的案件，有多位客人直接拿到綠卡或是申請批准，如需補充材料會立即通知並且馬上審理，絕無耽誤，等待的是好結果，好消息！

什麼是聯邦催辦令呢？如果您的案子在移民局等待超過十二個月，多次詢問，催促無果！辦理催辦令讓移民局必需60到90天內給結果。無需更換現有律師！一催就有結果! 聯邦法院催辦令需要有聯邦法院的執照才可以辦理，雖法律程式繁瑣且複雜，凱森律師樓可為您提供優惠價格！凱森律師樓前期諮詢不收費。

關於客人的另一個問題：前律師被捕入獄，入籍或綠卡等待多年，可以催辦嗎？劉律師說：一樣可以！他們成功幫助多位無辜被拖累，且有真實案例的申請者進行補充材料的回覆以及面談，綠卡已成功拿到！

劉律師補充說，拜登政府的移民政策放寬，現在是催辦的最佳時機！

凱森律師樓成立40多年，有多位資深移民律師，其中包括Aleksander Milch, Esq. 哈佛大學畢業，本傑明·卡多佐法學院畢業，擁有聯邦法院的執照，精辦聯邦催辦令，且有上訴到全美最高法院的豐富各類移民經驗！

聯繫凱森律師樓：24 小時緊急熱線：718-337-8012

紐約辦公室地址：136-33 37th Ave, 9B, Flushing, NY11354

加州辦公室地址：17870 Castleton St. #107, City of Industry, CA 91748

南卡辦公室地址：768 St Andrews Blvd. Charleston, SC 29407

費城辦公室：1010 Cherry St., 2nd Fl., Philadelphia, PA 19107。

網站：www.kasenlawfirm.com.

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