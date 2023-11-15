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做好遺產規劃財富代代傳 紐約人壽夏紅講座提升資產保護意識

紐約訊
紐約人壽長島分公司資深經理夏紅(Hong Miller)。
紐約人壽長島分公司資深經理夏紅(Hong Miller)。

許多華人來美展開移民美國夢，憑藉多年辛勤工作積累了相當資產。然而在管理資產的過程中，缺乏資產保護觀念，未能有效利用現行稅法保護資產，致使資產管理在轉移過程中，使得資產嚴重縮水。

在繼承遺產時，首先要面臨「資產認證」，確定資產的擁有權。在紐約，資產超過5萬元就需要做資產認證。如果資產屬於合同性質，有受益人，就不須做資產認證。資產認證一般需耗時18-24個月等待辦理，這對繼承人而言是個曠日廢時的等待。如果繼承人急需用錢，那可就苦不堪言。等到辦妥資產認證，扣除律師費後的資產總額就得課遺產稅。紐約州居民需繳納遺產稅約60%，包括繳給聯邦、州及市。這意味著，在資產列入繼承人名下之前，他必須先支付一筆為數不小的遺產稅才能繼承。這對當事人是個很大的負擔。為了不讓日後繼承人在繼承之前須面對這筆龐大數目，有些人在生前就把資產轉給子女，買房子掛在孩子名下，公司也掛在孩子名下，以避掉巨額遺產稅。但這樣的作法極可能在你在世時，資產就被孩子主動的奢華享受或被動的訴訟賠償給消耗殆盡。尤其在美國這個講求個人權益的社會，人人以興訟來求取個人權益受損的補償，求償金額通常視被告的資產價值而估。這些訴訟也包括離婚官司，財產都是對半對半的分。因此，生前把資產轉移到子女名下充滿著諸多風險。生前與孩子共有資產也將會牽涉到之後處理遺產時，孩子將要付較多的增值稅。

如何避免繳納龐大的遺產稅或資產落在他人手中?在夏紅團隊今年舉辦的多場遺產規劃講座中，提出預付遺產稅的概念作法，從現今開始每年繳一些錢，預存支付遺產稅的錢。首先，先立遺囑，清楚明訂遺產的分配。其次，成立信託，信託可以解決財產的歸屬，避開資產認證冗長的法律程序。信託種類眾多，AB信託、可撤銷信託、不可撤銷信託、朝代信託等，這些都是可讓財富傳延給後代子孫，富過三代，學習全球富豪人士，透過國家法律，妥善利用法條給予的優惠，運用金融理財工具進行保護資產。信託設立須由專業律師依每個人的情況及條件進行量身訂製。紐約人壽有近40位不同財金背景的律師所組成一支專職規劃高階資產管理方案的團隊，在全美巡迴講座針對時下最熱門的資產管理話題為大眾傳授及解答。

紐約人壽長島分公司資深經理夏紅團隊，將持續不定期舉辦各類講座。如需諮詢紐約人壽高階資產規劃團隊，請聯繫夏紅團隊，電話：609-969-8385，辦公室：39-02 Main St., 2nd FL, Flushing, NY 11354。

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