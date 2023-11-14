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皇后區長島三診所加盟百康仁德集團 致力提供最優質的醫療服務

紐約訊

百康仁德醫生集團作為紐約市最大的華人醫生集團，在近年來發展迅速。今年以來，已有三家華人醫生診所加盟百康仁德，將藉助該集團的整合資源，為華人社區提供優質、親切的一流醫療服務。

自2023年，在長島納蘇郡執業的兒童及青少年專科醫生戎愛珍（Josephine Jung, MD）、在法拉盛執業的內科全科醫生郭睦心（Tina M. Kuo, MD）、陳美慧（Mei-Hui Chen, MD）、林慧娟（Wai- Kuen J. Lam, MD），以及她們所在的三家診所先後加入百康仁德醫生集團。

戎愛珍醫生表示，加入百康仁德後，集團分擔了原本需要診所負責的瑣碎事宜，例如追蹤患者病情、提醒他們複診等事務。這可以為醫生“減負”，讓醫生有更多時間和精力，專注於患者健康。

郭睦心醫生表示，百康仁德致力於提升醫療服務質量。在2021年聯邦醫療保險（Medicare）和醫療補助（Medicaid）服務中心（CMS）的星級質量評級中，百康仁德獲得平均4.5分的成績，在紐約市醫療機構中名列前茅。百康仁德在糖尿病護理方面的成效，也在今年獲得了美國醫療質量保證委員會（National Committee for Quality Assurance, NCQA）的認可。

林慧娟醫生也指出，百康仁德遵循“以醫療效果為導向（value-based）”的模式，以患者為中心，注重健康管理和預防性醫療，減少大病重病，減少醫療開銷。同時，醫療人員也能從該模式獲得更高獎勵，達到共贏。

百康仁德成立於2019年，旨在為紐約市醫療資源不足的華人社區，提供一流的醫療服務。2022年，在與百康醫療集團合併後，百康仁德成為紐約市最大的綜合性、多專科華人醫療集團。集團旗下的200多名醫生和助理醫生在位於布魯克林、曼哈頓、皇后區、史丹頓島及長島納蘇郡的近100家診所，為近20萬華裔患者提供最優質、親切的醫療服務。更好的醫療服務盡在百康仁德，歡迎瀏覽網頁https://www.rendrcare.com/zh_hk/查找您附近的醫生。

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