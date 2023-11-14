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現代神經外科治療：出血性中風的新希望

紐約訊
本期講座由林寧醫師主講。
本期講座由林寧醫師主講。

中風在大眾印象中常被認為是身體癱瘓、行動不便的情況，但實際上，中風有多種不同的類型，其中一些甚至可能導致死亡。這種多樣性需要更多的關注和了解，以提高大眾對中風風險的警覺，並推廣預防措施。無論是為了自己的健康，還是為了他人，我們都應該認識到中風的多樣性，以更好地應對這一威脅。

世界日報與紐約長老會皇后醫院(NYPQ)過去三年合作聯手陸續推出線上健康講座影片供讀者免費觀看。今年第五支線上講座《動脈瘤，血管畸形，和出血性中風的神經外科治療》已於本月5日在世界新聞網(worldjournal.com)及【世界e生活】YouTube官方頻道正式上線，由紐約長老會皇后醫院神經外科手術醫師，同時也是威爾康奈爾醫學院神經外科副教授的林寧醫師(Ning Lin, MD)擔任主講人，將會分享導致出血性中風的各種原因、病理症狀，及對應的治療方法。以下為本期影片摘要：

中風是美國死亡和殘疾的主要原因。大致可分為缺血性中風和出血性中風兩種類型。儘管絕大多數（> 85%）中風本質上是缺血性的，但出血性中風被認為更具致殘性和破壞性。本次講座重點介紹可導致腦出血的血管異常的神經外科治療。動脈瘤，腦動靜脈畸形，高血壓腦出血都是出血性中風的重要原因。此外，出血性中風還有其他較不常見的原因，包括煙霧病、海綿狀血管瘤和腦澱粉樣血管病變。現代神經外科和血管內技術的進步為這種致命疾病提供了安全有效的治療。

紐約長老會皇后醫院與威爾康奈爾醫學院的神經內科和神經外科團隊致力於為患者提供神經系統疾病的診斷，治療和卓越的護理。紐約長老會皇后醫院的神經重症監護病房於2023年開業，這是皇后區唯一的神經科重症監護病房，為最危急的病人提供全天候監測和專門治療，並最大限度地提高每位患者完全康復的機會。同時，醫院的神經復健中心在皇后區法拉盛、新鮮草原提供廣泛的門診服務。該院採用最先進的治療方法，儘早整合復健治療。預約神經復健服務，請致電855-377-3422。如需神經內科專家門診預約服務，請致電 718-670-1512。與神經科外科手術專家進行預約，請致電718-670-1837。如需更多信息，請聯繫社區健康發展部 718-670-1178。

紐約長老會皇后醫院(NYPQ)與世界日報為因應疫情，於2020年從社區實體講座改成線上健康講座，連續三年發布總計十數支涵蓋不同健康主題的影片，主題均圍繞在民眾最為關注的日常健康議題及疫情相關資訊，並針對不同的醫學科目作深入解析，獲得讀者及華人社區的廣大迴響，至今已為數以萬計的觀眾提供醫療相關資訊及諮詢管道。

描二維碼，觀賞完整健康講座影片。
描二維碼，觀賞完整健康講座影片。

中風 紐約長老會皇后醫院 醫學 疫情 皇后區

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