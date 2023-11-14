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郭氏聯合律師樓解答建議 房產交易的共同共有關係

紐約訊
專精房產買賣、租約談判及房契轉讓業務的郭鳳麗律師。
專精房產買賣、租約談判及房契轉讓業務的郭鳳麗律師。

有著20多年承辦客戶房地產過戶經驗的郭氏聯合律師樓，鑒於華人大家庭非常普遍的多人共同購買房產情況，郭鳳麗律師特別提出房產共有的內部關係建議供僑胞參考。

郭律師表示，房產共有的情況可分為三類討論：第一種是，「按份共有關係」 （Tenants in Common）。每位房主在房契上明確寫明按份共有的比例份額。比如，甲方擁有50%，乙方擁有50%。按份共有通常使用與兄弟姐妹或者合夥人共同出資購買房產的情況。第二種為「共同共有長命契的關係」(Joint Tenants with Right of Survivorship)。在產權共有人的有生之年，大家共同擁有產權。如果其中一方先去世的情況下，其他在世的房主自動擁有所有的房產權利，而無需遺產法院認證程序或者繳納遺產稅。通常家庭關係緊密的父母子女之間會選擇這種「共同共有長命契」的形式。

房產共有的第三種情況是「夫妻之間特有的長命契」形式 (Tenants by the Entirety)。如果夫妻均在世時，共同擁有產權。如果一方先去世，存活一方自動擁有所有的房產權利，而無需遺產法院認證程序或者繳納遺產稅。如果離婚，按離婚協議或者離婚判決分配產權。 在買房置業的過程中，最終選擇哪一種房產共有形式，取決於每個家庭的實際情況，應諮詢經驗豐富的專業律師，做出最適合的選擇。

郭氏聯合律師樓由郭鳳麗律師主理。郭鳳麗律師自2002年在紐約執業至今，專精房產買賣，生意買賣，租約談判，商業地產，房契轉讓，公司協定，婚前協定和遺囑設立，以20多年的專業經驗竭誠服務華人社區。

郭氏聯合律師樓已於今年年中搬的位於白石鎮的現址，新址具有大型免費停車場，交通便利。新址：19-02 Whitestone Expressway, Suite 402, Whitestone, NY 11357 (原EZ PASS大樓)，電話: 718-888-8720. 電子郵件: [email protected] 網址: www.guolawoffice.com 歡迎新老客戶聯繫垂詢。

華人 房地產

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