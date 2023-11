郭氏聯合律師樓解答建議 房產交易的共同共有關係

專精房產買賣、租約談判及房契轉讓業務的郭鳳麗律師。

有著20多年承辦客戶房地產 過戶經驗的郭氏聯合律師樓,鑒於華人 大家庭非常普遍的多人共同購買房產情況,郭鳳麗律師特別提出房產共有的內部關係建議供僑胞參考。

郭律師表示,房產共有的情況可分為三類討論:第一種是,「按份共有關係」 (Tenants in Common)。每位房主在房契上明確寫明按份共有的比例份額。比如,甲方擁有50%,乙方擁有50%。按份共有通常使用與兄弟姐妹或者合夥人共同出資購買房產的情況。第二種為「共同共有長命契的關係」(Joint Tenants with Right of Survivorship)。在產權共有人的有生之年,大家共同擁有產權。如果其中一方先去世的情況下,其他在世的房主自動擁有所有的房產權利,而無需遺產法院認證程序或者繳納遺產稅。通常家庭關係緊密的父母子女之間會選擇這種「共同共有長命契」的形式。

房產共有的第三種情況是「夫妻之間特有的長命契」形式 (Tenants by the Entirety)。如果夫妻均在世時,共同擁有產權。如果一方先去世,存活一方自動擁有所有的房產權利,而無需遺產法院認證程序或者繳納遺產稅。如果離婚,按離婚協議或者離婚判決分配產權。 在買房置業的過程中,最終選擇哪一種房產共有形式,取決於每個家庭的實際情況,應諮詢經驗豐富的專業律師,做出最適合的選擇。

