「茅台日」八周年慶祝活動 三藩市藝術宮盛大舉行

三藩市政府代表現場向貴州茅台轉交了賀信與表彰證書。

今年是「茅台日」設立八周年，貴州茅台特別在11月11日晚，於三藩市藝術宮（Palace of Fine Arts）—也就是巴拿馬萬國博覽會的舊址，舉行了一場盛大的茅台日慶祝活動。繼續加強茅台與三藩市這一段東西文化交流的友誼佳話。

茅台與三藩市的悠久淵源追溯到上世紀的1915年，那年茅台邁出國門，參加了三藩市舉行的「巴拿馬萬國博覽」並獲金獎。2015年，茅台酒金獎百年海外慶典活動在三藩市舉辦，三藩市時任市長李孟賢到現場宣佈將當年的11月12日定為「三藩市茅台日」，以此感謝茅台與三藩市在文化交流上的特殊歷史關係。今年是茅台日的八週年。

當晚三藩市藝術宮裝潢得典雅大方，以紅色為主基調，充滿喜慶，一百多位三藩市的各界政商代表、貴賓出席，大家品嚐茅台，共聚一堂，共賀友誼，。

三藩市市長代表邱信福致辭

三藩市政府代表現場向貴州茅台轉交了賀信與表彰證書。三藩市市長代表邱信福現場致辭時表示，「茅台酒對中美兩國的文化交流有重要意義，並起到了獨特重要的作用」。「三藩市是美國華人 的中心，華人是美國三藩市多元文化的重要組成部分，未來一週三藩市將舉行亞太經合組織第三十次領導人非正式會議，茅台也將見證美國和中國等亞太國家的聯繫與互動。」

「今天我們慶祝『茅臺日』設立八周年，『八』對我們華人社會來說，是一個吉祥的數字，我們再次來到這裡，在這個美麗的場地，慶祝美國與亞太鄰國將要發生的國際關係重要事件。」

美國大文行酒業有限公司總裁張瑞群先生致辭

晚宴的共同主辦單位-茅台全美經銷商美國大文行酒業有限公司總裁張瑞群先生在致辭時說，「貴州茅台與舊金山 的歷史淵源長達一個多世紀。108年前，茅台酒正是在這座城市獲得了世博會金獎。一個多世紀以來，貴州茅台一直秉持著精工細作的原則，業務蓬勃發展。它已發展成為一個不僅體現中國文化精髓，而且與蘇格蘭威士忌、法國干邑白蘭地齊名的世界烈酒品牌。」

「茅台酒以其獨特的魅力和豐富的中國文化內涵贏得了世界各地愛好者的欽佩。茅台酒是中國與西方世界文化交流的重要管道。身為貴州茅台酒在美國的全美代理，大文行致力於加速茅台酒在美國的推廣。我們致力於將豐富的中國文化傳承給下一代美國人。我們希望茅台能繼續增進中美兩國人民之間的善意，加強友誼的連結。同時，我衷心祝福即將在舊金山舉行的亞太經合組織高峰會取得成功。」

晚宴組織者為來賓提供了精心準備的各類美食，包括中國民間傳統美食「龍鬚糖」、以及加了茅臺酒的咖啡 、霜淇淋等等。還有精彩的文藝表演。