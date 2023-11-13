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30歲女人，更年期離你還遠嗎? 卵巢早衰有低齡化趨勢

紐約訊
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據專家介紹，正常婦女卵巢功能在45-50歲左右時才開始衰退，但目前卻發現在一些30多歲的女性中，也出現月經不調、心悸、煩躁、失眠等更年期症狀，這些女性有可能患了卵巢早衰。

而女性絶經的時間提前，更年期也會跟着早來，雖然絶經的婦女還不能被劃入老年的行列，但是，由於卵巢功能大不如以前，女性自己就會感到自己「老了」，這對心理而言是一種很大的壓力。而且，隨着體內雌激素水平的下降，中年女性皮膚的彈性和外貌都有所改變，骨質容易疏鬆，血脂代謝部分出現異常，心血管病發病率亦明顯升高。另外，進入更年期，還有很多屬於更年期的不適症狀，包括潮熱汗出、失眠、容易激動、抑鬱、愛疑心、眩暈、疲乏、頭痛、心悸、骨關節痛等等，這些對中年女性的生活質量都有着嚴重的影響。

精神壓力過大讓卵巢易早衰

卵巢功能早衰並不一定意味着人整個機體的衰老，關鍵要正視現實，擺脫精神上的壓力，調整好心態，及時請醫生診斷並及早治療。

據專家介紹，引起卵巢早衰的原因有很多，其中精神壓力過大是重要因素。另外，幼年時患過病毒性腮腺炎，或是患有自身免疫性疾病的人易發生卵巢早衰，病毒感染恐怕也是其中的一個誘因，一旦有這些病史，出現月經不調或閉經，應及時就醫。

專家表示，並非過早出現閉經、少經都是卵巢早衰，要確診卵巢早衰需要做內分泌檢查，卵巢早衰會出現促黃體素、促卵泡激素增高、性激素降低。另外，專家提醒，對於一些美容院推出的“卵巢保養”項目，至今缺乏明確的科學根據。

女性卵巢早衰、絶經期提前都對自身健康十分不利，只有保持健康的生活方式和儘早的保養卵巢，才能儘量推遲更年期的到來。加拿大VIKER公司所推出的“紅人歸”膠嚢是目前市面上唯一通過營養卵巢和子宮，保證充足的營養供給，滋潤和營養開始萎縮的卵巢，使卵巢重新產生圓潤的卵泡，恢復旺盛的雌激素分泌能力，從而使更年期延遲。

紅人歸膠囊（Sangel）是加拿大衛生部唯一批准的用於女性更年期的產品，加拿大衛生研究院十幾年質量療效追蹤確認紅人歸膠囊是目前世界範圍內最安全、最有效、最科學的產品。

紅人歸膠囊針對以下症狀最有效

閉經、痛經、月經不調等經期綜合症；頭暈目眩、注意力不集中、失眠健忘、情緒緊張等症狀；潮熱、出汗、胸悶、心悸、氣短等症狀；皮膚乾燥、彈性減退、光澤消失、皺紋增多等症狀；脫髮、色斑、老年斑等症狀；性慾衰退，陰道分泌物減少，性交時出現疼痛感等症狀。

加拿大VIKER公司榮譽出品，女性更年期保健手冊「花開花落話更年」，免費資料索取網址www.vikerm.com 北美免費諮詢電話1-888-518-7778，全球諮詢電話1-604-518-7778 。

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