法拉盛雞欄 感恩特惠活動 台灣土雞一隻$18 滿$35送新鮮土雞蛋

天氣轉涼，不少人就愛來一碗熱呼呼的「麻油雞湯」，不僅暖心又補身，採用台灣土雞烹煮，湯頭更鮮甜美味。

說到「傳統」的進補好物，麻油雞絕對是榜上有名！最早在唐朝時期就有它的相關記載，其歷史之悠久可見一斑。 而在台灣，麻油雞的風行程度更是非同小可！法拉盛 雞欄配合冬令進補，提供感恩節特惠價:台灣土雞一隻$18， 以及麻油雞食譜 。

麻油雞除了因為料理性質的關係適合產後做月子的女性食用外，若是體質虛寒的長者，冬天來碗麻油雞可以促進血液循環，適宜體質虛寒、怕冷、手腳易冰涼的人。黑麻油和薑可以暖脾胃，驅除體內寒氣。黑芝麻本是性平的食物，可延緩衰老、滋補肝腎，經過高溫 榨取後的黑麻油則會轉變為燥熱性質。經高溫榨取的黑麻油轉變為燥熱性質，能驅除體內寒氣，但不宜吃多。

麻油雞做法：

食材：台灣土雞１只、、老薑 1塊，米酒 1.5瓶、黑麻油 1大匙、冰糖少許。

料理步驟

1. 加入麻油約100cc。

2. 鋪上薑片。

3. 開中小火(避免油溫過高麻油會變苦、變質)。

4. 煸薑到沒有水份，邊緣微微捲曲。

5. 加入處理好的雞肉，炒至骨頭沒有紅紅的或是雞皮微收，微熟即可。

6. 加入整支料理米酒、半酒的麻油雞，需要等米酒大滾後才能加入滾水(避免影響雞肉口感)。

7. 完成後可以加入高麗菜、凍豆腐、米血糕…..

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