森林小丘新建豪華公寓BLVD大樓

森林小丘(Forest Hills)中心的新豪華公寓大樓BLVD。

Modern Spaces地產公司最近被發展商 RJ Capital Holdings聘請為森林小丘(Forest Hills)新豪華公寓BLVD大樓的獨家營銷和銷售代理。BLVD位皇后大道107-06號，地點絕佳。有74套豪華間公寓，包括單間公寓、一房、兩房和三房。

BLVD 開發商 Michael Abramov 說：「森林小丘是皇后區 一顆寶石，各種與生活有關的機能設施全面，交通便利，BLVD大樓是目前位該社區中心唯一的新開發豪華公寓大樓，對那些瞭解和贊賞森林小丘的人士來說，是一個難得的機會。Modern Spaces的銷售和行銷團隊對 Forest Hills 有著深入的瞭解和理解，這正是我們團隊所尋求的合作。他們擁有與該地區當地和區域買家合作的市場知識和經驗。」

該大樓目前已有超過70%已售罄。Modern Spaces 執行長 Eric Benaim 表示：「自從我們的團隊接手BLVD大樓的銷售以來，我們見證了買家活動的顯著激增，這清楚地表明瞭這個項目和社區的吸引力。」 「森林小丘正在經歷復興，吸引了一群充滿活力的年輕家庭和千禧世代尋求豐富多元化生活的人士。這個社區對優質房屋庫存的需求很高。我們相信BLVD大樓能夠滿足新一代房主的需求。」

BLVD 共有 10 層樓高，是一棟獨特的公寓，黑磚砌的建築與優雅的沙灘色牆形成鮮明對比。住宅內部採用中性色調、橡木拉絲地板、閂鎖門和雙窗格旭格窗戶，自然光線貫穿整個住宅。廚房散發著優雅氣息，配有博世Bosch電器、Linea Decor 訂製櫥櫃和大理石檯面。水療般的浴室採用義大利 瓷地板、卡拉拉大理石牆壁和科勒浴缸設計。此外，整個項目都設有高聳的窗戶和延伸的露臺，可以欣賞到皇后區的 360 度景觀。公寓面積從 431 平方英尺的單間公寓到 1,328 平方英尺的三房住宅不等，現有的單位起價為 795,000 美元。

除了現代化的住宅外，BLVD 大樓的設施還包括虛擬門衛、兼職門衛、帶封閉式包房的宏偉大堂、現場停車場、帶高科技廚房的居民休息室、景觀庭院、帶私人會議室、家庭劇院、Advantage Sports & Fitness 健身 房、電梯等。

森林小丘(Forest Hills)一直是皇后區的一顆明珠，擁有全美最早的規劃社區-森林小丘公園，是郊區環境中的城市氛圍，居民可享受鄰近瑪莎鄉村麵包店(Martha's Country Bakery)、尼克披薩店(Nick's Pizza)、Austin 街上的餐飲和購物，以及Westside 網球俱樂部。

BLVD 大樓銷售網站：https://www.blvd-condos.com，約看電話：718-786-1063，電郵： blvd@modernspacesnyc.com。大樓地址：107-06 Queens Blvd., Forest Hills. NY。