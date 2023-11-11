萬華超市周年慶反饋僑胞 11/11-11/16滿額送 實質好物請把握

萬華超市「周年酬賓回饋送」，眾多滿額送精美好禮等著您。

萬華超市在今天(11/11)滿一周歲了。為了將滿滿的喜悅分享每位支持萬華超市的僑胞們，萬華超市於今日起至11/16止舉辦「周年酬賓回饋送」，凡於七天內消費滿額皆可獲贈各式贈品。多買多送，送完即止。萬華超市堅持貨品嚴格把關，每日提供最新鮮質優的瓜果、蔬菜 、鮮肉、生猛海產，琳瑯滿目齊全的各地南北雜貨。超市自備大型免費停車場，一站式購物環一次滿足僑胞日常生活之所需。周年期間，萬華超市準備了豐富且實用的酬賓贈品，敬邀闔府光臨。

一年來隨著萬華超市的入駐貝賽，讓原本就有著優良環境、治安良好、擁有高質量學區教育 的貝賽地區更顯方便及繁華。在萬物齊漲的通膨壓力下，生活大不易的今天，萬華超市特以滿額送贈品實質的回饋僑胞:11/11-11/16，凡消費滿$38，送HATA彈珠汽水一瓶+今麵郎素燴麵一包;凡消費滿$68，送樂天巧克力派一盒+百家米一包;凡消費滿$98，送舊城咖啡 一包+有機香菇一包;凡消費滿$128，送楊協成菊花茶一箱;凡消費滿$158，送八角麻油或萬字醬油鐵罐裝一罐;凡消費滿$168，送雪花米一包多買多得（米、酒、特價品及整箱商品除外），另高回饋充值卡:充$500送$60（贈品或辦法更換恕不另行通知，超市保留對活動最終解釋權）。

萬華超市格局方正，華人 最愛的游水魚蝦，青蔬、甜果、鮮肉、生猛海鮮及貨色充裕的各國各地雜貨美食。流暢的動線規劃、一站式的購物空間設計，除提升購物時的舒適與便捷外，更能一次輕鬆滿足所有購物需求。大型免費停車場可提供60餘個停車位，下車便可直接抵達超市。前後門的進出設計，不論是開車或是歩行，皆可輕鬆進入超市。

萬華超市秉持「誠信、創新、責任」的經營理念，為提升民眾生活品質為己任，提供舒適的購物環境。萬華超市親切有禮的服務、商品新鮮、價格實惠、服務優質，規劃有生鮮區、冷凍食品區、乾貨區等，生活百貨、中西南北雜貨一應俱全、種類繁多、物美價廉；提升消費品質，一向是萬華所追求的目標。

萬華超市引進最新現代化設備，規劃出新鮮、衛生的優質購物環境，嚴選商品、提高食品安全、注重生鮮食品的把關，在商品上均採用大量進貨、統一採購，降低成本分享給消費者；店內各種蔬果天天由產地直達，鮮活海產及溫體肉品天天運送。萬華超市嚴格把關，讓顧客買得開心、吃得安心。萬華超市提供餐館、商家送貨，歡迎洽詢。

萬華超市地址：39-20 Bell Blvd, Bayside, NY 11361（Citi Bank斜對面），備大型停車場。營業時間：早上8點至晚上9點，電話：718-225-1888，傳真：718-229-1603。