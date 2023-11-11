睡不著覺喝杯酒？ 考慮這三點才能治好失眠

因為失眠 而輾轉反側的痛苦對很多人來說都不陌生。美國疾病控制與預防中心（CDC）在2020年發布的調研顯示，大約14.5%的美國成年人存在入睡困難的問題。

紐約百康仁德醫生集團的內科醫生楊星（Sing Yeung, DO）指出，「失眠」的表現包括難以入睡、容易中途醒來、醒得太早而覺得沒睡夠。如果這些情況持續三個月以下，屬於「急性失眠」，往往和環境、身體狀況的短期變動，或短期心理壓力相關，如長途旅行、突發急病、家庭變故等。

急性失眠屬於正常生理狀態，不必太多擔憂。但如果失眠症狀持續三個月以上就屬於「慢性失眠」了。長期失眠不僅會讓人疲倦乏力、難以集中精力、記憶力減退、免疫力下降，還可能誘發或加重高血壓 、糖尿病 、心腦血管疾病等慢性疾病。

楊星醫生表示，慢性失眠可能與以下幾種因素有關：

1.不健康的起居習慣─包括睡眠時間安排不合理，例如睡覺和起床時間不規律、白天頻繁小睡等；過度攝入含有咖啡因的食物和飲料，或與睡眠時間間隔較短；太晚吃晚餐，或吃得太多；在睡覺前2小時內進行健身 等劇烈運動；睡前過度使用電子產品等。

楊星醫生特別提醒大家，睡前飲酒並不能真正助眠，酒精的代謝反而會在後半夜影響睡眠質量。只有幽暗舒適的睡眠環境才能幫助大家真正放鬆，有助睡眠。

2.內科疾病─如一些慢性疾病會影響睡眠質量，比如阻塞性睡眠呼吸中止症。患者在睡眠過程中會週期性地重覆發生上呼吸道阻塞，呼吸中斷後產生間歇性低血氧，導致患者在睡眠中反覆驚醒。

再比如多發於老年人的前列腺增生，會導致夜尿增多、排尿困難。患者會多次起夜，無法長時間入睡。

3.心理健康問題─睡不好是抑鬱症、焦慮症等心理問題的常見症狀，這在女性和長者之中表現尤為明顯。很多時候，睡眠問題嚴重的抑鬱症患者經過抗抑鬱治療，最先緩解的恰恰是睡眠方面的症狀。

楊星醫生提醒民眾，長期失眠不應忽視，也不能僅僅關注睡眠問題本身，而是要找到失眠的根本原因，對症進行治療，才能做到治標又治本。民眾切勿自行使用安眠類藥物，謹防產生耐藥性，或引發其他副作用。

楊星醫生目前在百康仁德旗下診所駐診，診所分別在法拉盛 凱辛娜大道42-66號，電話：（917）285-2780；法拉盛友聯街38-08號5A室，電話：（718）888-7907。楊星醫生可說國、粵語和福州話。