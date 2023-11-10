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國稅局提醒立即檢查稅款扣除情況

紐約訊

美國國稅局IRS）提醒納稅人，立即檢查他們的稅款扣除情況，以避免在明年納稅時遇到不必要的麻煩。這一提醒來得正是時候，因為還有足夠的時間來進行調整，以確保稅款計算的正確性。每年，許多納稅人在納稅時可能會面臨不足或過多的稅款扣除，這可能導致退稅或稅款尚未付清的問題。因此，IRS強烈建議納稅人在年底之前仔細檢查他們的稅款扣除情況，以確保在明年的納稅時能夠順利進行。

納稅人可以通過以下方法來檢查和調整他們的稅款扣除情況：

1. 使用IRS的稅款扣除計算器：IRS提供了一個簡便的工具，允許納稅人計算他們的稅款扣除是否正確。納稅人只需輸入一些基本信息，即可獲得有關他們的最新稅款扣除情況的信息。

2. 檢查W-4表格：納稅人可以檢查他們的W-4表格，確保其中的信息是最新的並準確無誤。如果他們的家庭狀況發生變化，例如結婚、離婚、生子或孩子成年，則可能需要調整W-4表格。

3. 與雇主溝通：如果納稅人發現他們的稅款扣除存在問題，應立即與雇主溝通，以進行調整。雇主將根據新的W-4表格來調整扣除額。

4. 避免未繳款項：如果納稅人發現他們可能需要額外繳納款項，應在年底之前嘗試繳納，以避免未來的罰款和利息。

這一提醒特別重要，因為未來的納稅可能會受到稅收法規和個人情況的變化影響。例如，結婚、離婚、家庭成員變化、收入水平變化或其他因素都可能導致稅款扣除情況的變化，及早檢查和調整稅款扣除情況可以幫助納稅人避免不必要的罰款和利息。這項工作可能需要一些時間，但它可以幫助納稅人避免不必要的麻煩，並確保他們的納稅事務處理順利。 國稅局將繼續提供支持和資源，以幫助納稅人了解他們的稅款扣除情況並進行調整，更多詳情請上國稅局網站查詢。

IRS 國稅局 退稅

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