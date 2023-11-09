順天堂清肺排毒湯抗疫中藥 有效改善肺部功能與身體疲倦

「順天堂」謹守發展普及科學中藥的宗旨，以最專業的研發精英團隊、堅持嚴格精選原藥材並使用最先進的製造設備生產各種科學中藥。

法拉盛 順安堂中醫師林伯里表示，新冠肺炎 襲捲全球3年，眾所周知，新冠病毒不僅會侵犯肺，還會留下包括腦霧、全身疲累的長新冠症狀，痊癒後還會出現長期疲倦、記憶力減退、頭暈、思考變慢等問題。

可做為預防或改善症狀之用的台灣順天堂的「清肺散」可以有效改善肺部功能與身體疲倦。清肺湯濃縮散是生脈散的人參、麥冬、五味子，配上有茯苓、半夏、陳皮等組合的二陳湯複方，再加上柴胡、黃芩、升麻、薏苡仁等藥物組成。

使用回饋中有超過九成使用者表示，服藥一周後，明顯改善喉嚨痛、咳嗽、頭痛、發燒、流鼻涕、腹瀉、味覺障礙及疲勞、壓力等類感冒症狀，且無不適或副作用，也明顯比服用西藥而導致LONG COVID（COVID長期的副作用）症狀的比率低許多。

創立於1946年的臺灣「順天堂」（ SUN TEN PHARMACEUTICAL CO., LTD），在臺灣科學中藥之父許鴻源博士，於1960年代首將中藥濃縮製造技術引進臺灣並加以改良後，開始發展科學中藥至今，謹守發展普及科學中藥的宗旨，以最專業的研發精英團隊、堅持嚴格精選原藥材並使用最先進的製造設備生產各種科學中藥。

該藥廠於1988年取得首批GMP中藥廠資格、於1999年再取得首家通過ISO 9002國際品質系統認證之科學中藥廠，並擁有多項國際醫藥衛生和品質認證，多年來，一直保持在科學中藥研發和製造技術的領先地位。

近年來，「順天堂」成功地將高品質的科學中藥從B2B跨足B2C，推廣行銷至全球20幾個國家，讓中藥加速取得國際間的認可。

紐約順安堂中藥行地址：135-24 Roosevelt Ave., Flushing, NY 11355（法拉盛羅斯福路135-24號）喜來登酒店對面，電話：718-445-2252，傳真：718-445-9358。

順安堂地址：135-24 Roosevelt Ave., Flushing, NY11355(喜來登酒店對面)。電話：718-445-2252。