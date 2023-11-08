我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

卡債超過5000元？這5招教你「快速清償」

港媒：美記者新書披露黃之鋒曾尋求美領館庇護

健信醫保健康日星期六布碌崙舉行

紐約訊
健信醫保健康日記者會，得到社區眾多醫療服務機構的支持。
健信醫保健康日記者會，得到社區眾多醫療服務機構的支持。

健信醫保總裁兼首席執行官 Tara Buonocore-Rut在日前記者會上宣佈，今年的「健信醫保健康日」CenterLight Health and Wellness Fair訂於11月11日星期六在布碌崙的救世軍活動中心舉行。免費為社區開放，活動時間為上午10時至下午2時，地址:紐約布碌崙18大道7307號。

Tara Buonocore-Rut表示健信醫保非常榮幸得到社區各大醫療和護理公司服務機構再次參與及支持此次健康日。她強調 CenterLight Healthcare PACE的使命是提供個人化的醫護服務，幫助 55歲及以上有需要的成年人安全、獨立地在家中生活。健信醫保為紐約居民服務已超過38年，我們的服務伴隨社區擴展而延伸，舉辦健康日目的是為社區提供健康資訊與相關醫療服務資訊，以幫助大家有健康生活並做出明智的醫療保健選擇，我們期待在健康日見到社區的朋友。

健信醫保高級副總裁Shaun Ruskin解釋說，健信醫保PACE program是一站式全面醫療護理計劃，參加資格是55歲或以上，擁有Medicaid州醫療補助計劃(白卡)和 Medicare聯邦醫療保險(紅藍卡), 需要在家中或在PACE 中心接受超過120天的社區長期護理服務及居住在健信醫保服務範圍內的人士。他們的服務地區包括:Bronx(布朗士區)、Brooklyn(布碌崙)、Manhattan(曼哈頓)、Queens(皇后區)、Staten Island(士丹頓島)、Westchester(威徹斯特郡)、Nassau(納蘇郡)及West Suffolk(薩福克郡的西部)等。

健信醫保亞裔部副總裁蒙合意Amy Mung希望藉健康日將多種保健的訊息傳遞給華人社區。健康日當日將由CAIPA亞美醫師協會，Rendr百康仁德醫生，CANA美國華裔註冊護士協會，Xtreme感恩護理公司，Allstar帝國護理公司，Better Choice最佳護理公司，Dragon金世紀護理公司，Golden Touch萬有護理公司，Home Family Care愛回家護理公司，Human care仁人護理公司，JS家盛護理公司，Royal Care康怡護理公司，True Care真愛護理公司，Xincon新康護理公司，和Homeland Security Investigation國土安全調查局紐約攜手合作提供健康、安全和護理相關資訊。活動期間將會有歌舞表演，提供茶點和抽獎遊戲.

有興趣參加CenterLight健信健康日活動或瞭解 CenterLight PACE 參會資料，歡迎在星期一至星期五上午8點至晚上8點，撥打中文熱線1-866-238-3232 (TTY 711)，或發送電子郵件至 [email protected]

CenterLight PACE健信醫保制定個人化的護理計劃由專業醫療團隊 (IDT) 執行，其中包括但不限於醫生、護士、物理治療師、營養師、娛樂治療師和其他專業人士，他們共同努力為會員提供獨一無二的,豐富多樣的護理計劃。請至 www.centerlighthealthcare.org上瞭解有關該計劃的更多資訊。最近的教育訊息和計劃更新，請訪問我們的博客 www.centerlighthealthcare.org/blog.

醫保 布碌崙 聯邦醫療保險 紅藍卡 布朗士

上一則

莊文怡掃6成票 當選43區市議員

下一則

7年冤獄男成政治新秀 當選市議員

熱門新聞

(取自X平台)

恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

2023-10-31 17:21
紐約兩戶人家因住房的噪音問題起爭執，嫌犯帕斯掏出手槍將鄰居槍殺身亡。(截自X平台影片)

噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃

2023-11-01 19:43
身分不明的華女數天前開始投靠8大道一家按摩店。(龔先生提供)

紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回

2023-11-04 14:19
紐約市政府在蘭德爾島搭蓋大型帳篷，可收容2000名無證移民，但也顯現紐約市已經很難再找到足以收容無證客的適合地點和住所。(記者許振輝／攝影)

慷慨奉上白吃午餐 無證客湧紐約…市長央求：別再來了

2023-10-31 02:30
皇后區長島市近日發生一樁因為換匯而導致的搶劫案，兩名華男受害者在網上和男嫌約定見面後，不但被對方搶走約3萬4000元，還被拳打頭部；目前警方追蹤這三名男嫌，希望市民積極提供線索。(市警局提供)

網上約換匯 2華人遭搶3.4萬還被猛擊頭部 警鎖定3男嫌

2023-11-02 18:23
無證移民排隊進入曼哈頓羅斯福酒店。(記者許振輝／攝影)

庇護城變丟包城 曼哈頓徵用百年酒店 華埠也「張開雙臂」

2023-10-31 12:29

超人氣

更多 >
芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺

芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺
時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年

時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年
女教授外遇人夫 親密簡訊「你的年羹堯真黏」成了通姦鐵證

女教授外遇人夫 親密簡訊「你的年羹堯真黏」成了通姦鐵證
延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品

延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品
白色衣服久了發黃超困擾？家事達人揭預防4妙招

白色衣服久了發黃超困擾？家事達人揭預防4妙招