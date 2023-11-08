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皇后區商會推出免費小企業專業服務台

紐約訊
皇后區商會為第6選區推出免費小企業專業服務台。
皇后區商會為第6選區推出免費小企業專業服務台。

皇后區商會 (Queens Chamber of Commerce)在國會議員孟昭文(Grace Meng)和美國小企業管理局(SBA)的支持下，為皇后區第6選區(6th District of New York)的小商家推出包括法律、會計、人力資源等的免費服務，名額及時間均有限，有興趣的商家請與商會聯絡。商會同時招聘願意提供專業服務的專家（有償），包括律師、會計師、HR專家等。

皇后區商會 (Queens Chamber of Commerce)已有超過100年的歷史，服務皇后區的大小商業，是一個有相當影響力的區域組織。這次得到國會議員孟昭文從國會申請到一百萬元經費的支持，及SBA的協助，以設立這一免費專業服務台計劃。

法律服務包括（不包括處理訴訟案件)：公司啟動準備，公司合法成立，租賃和合同，收購/收購業務，公司結構、註冊和許可證，勞動法，開展家庭業務，智慧財產權，保險等等。

會計服務包括：公司成立，工資和簿記，法規變更/合規，稅務籌劃等。

人力資源服務包括：招聘/解僱，薪酬和福利，勞動法或法規變更/合規人事政策，強制性合規培訓等。

服務均由上述行業的專家提供。會有多個語種的服務：英語、中文、孟加拉文、俄語和西班牙語等。

這個小型企業法律服務台計劃僅適用於在國會選區NY-06經營的小型企業，郵遞區號如下:11352, 11354, 11355, 11357, 11358, 11360, 11361, 11364, 11365, 11366, 11367, 11373, 11374, 11375, 11377, 11378, 11379, 11380, 11381, 11385, 11415, 11418, 11421, 11423, 11424, 11427, 11432, 11435。包括了大部分的皇后區。

有興趣的人士請聯絡法律服務台經理金蘇珊，Susan King。Email: lega[email protected]，電話：(516) 266-2970。如果忙或在其他線路上，請留下語音郵件或簡訊。

皇后區 孟昭文 保險 福利

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