皇后區商會推出免費小企業專業服務台

皇后區商會為第6選區推出免費小企業專業服務台。

皇后區 商會 (Queens Chamber of Commerce)在國會議員孟昭文 (Grace Meng)和美國小企業管理局(SBA)的支持下,為皇后區第6選區(6th District of New York)的小商家推出包括法律、會計、人力資源等的免費服務,名額及時間均有限,有興趣的商家請與商會聯絡。商會同時招聘願意提供專業服務的專家(有償),包括律師、會計師、HR專家等。

皇后區商會 (Queens Chamber of Commerce)已有超過100年的歷史,服務皇后區的大小商業,是一個有相當影響力的區域組織。這次得到國會議員孟昭文從國會申請到一百萬元經費的支持,及SBA的協助,以設立這一免費專業服務台計劃。

法律服務包括(不包括處理訴訟案件):公司啟動準備,公司合法成立,租賃和合同,收購/收購業務,公司結構、註冊和許可證,勞動法,開展家庭業務,智慧財產權,保險 等等。

會計服務包括:公司成立,工資和簿記,法規變更/合規,稅務籌劃等。

人力資源服務包括:招聘/解僱,薪酬和福利 ,勞動法或法規變更/合規人事政策,強制性合規培訓等。

服務均由上述行業的專家提供。會有多個語種的服務:英語、中文、孟加拉文、俄語和西班牙語等。

這個小型企業法律服務台計劃僅適用於在國會選區NY-06經營的小型企業,郵遞區號如下:11352, 11354, 11355, 11357, 11358, 11360, 11361, 11364, 11365, 11366, 11367, 11373, 11374, 11375, 11377, 11378, 11379, 11380, 11381, 11385, 11415, 11418, 11421, 11423, 11424, 11427, 11432, 11435。包括了大部分的皇后區。

有興趣的人士請聯絡法律服務台經理金蘇珊,Susan King。Email: lega[email protected],電話:(516) 266-2970。如果忙或在其他線路上,請留下語音郵件或簡訊。