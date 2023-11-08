老豫園感恩套餐九五折預訂優惠 六 - 十人套餐 過節最佳選擇

菜色豐富、豐簡由人，老豫園感恩套餐九五折優惠現正開跑，敬請把握。

隨著冬季的腳歩漸近，轉眼家人朋友歡聚的感恩節便到眼前了。法拉盛 老豫園特精心準備了特色濃濃的「感恩套餐」陪您一起歡度。經濟實惠、用料十足、美味無比。為節省僑胞荷包更提供預訂享九五折(即日起至11/15)及免費停車二小時優惠，敬請把握這難逢的機會，致電預訂。

老豫園負責人表示，本次感恩套餐每道都是該店精選地道的精緻美食，為了讓大眾僑胞在通膨高漲的今日仍可與家人好友歡聚，大快朵頤盡享美味。感恩套餐皆以近乎成本價與僑胞共慶佳節。雖然價格實惠，但道道用心研製、實實在在的珍貴不貴。其中，大名鼎鼎的紅燒肉，便是上海本幫菜的代表。肥瘦相間的五花肉，如瑪瑙般的紅亮色。略甜口感展現了本幫菜濃油赤醬的特點。老豫園招牌紅燒肉甜鹹適中、肥而不膩，連皮帶肉送入口中，那叫一個入口即化、鮮味十足！剩餘的湯汁更是拌飯神器，用紅燒肉的湯汁拌上白米飯即使沒有配菜也能吃上一大碗，滿足又過癮。

「上海第一菜」-水晶蝦仁，跳脫濃油赤醬的風格，經蛋清、澱粉與鹽醃製後，採用滑炒的方式將蝦仁炒至七分熟加以高湯芶芡，讓蝦仁清爽、鮮香的味道特別突出。老豫園古法醬鴨：鮮鴨在經過與多種香料、冰糖、醬油一起慢煮入味後，成品鮮嫩可口，鹹甜適中，香濃味醇，色澤紅亮。 醬鴨其因色澤黃黑而得名，具有鮮、香、酥、嫩特色，醃篤鮮起源於江南一帶卻在上海生根發芽。火腿的鹹香(醃)、小火煮燉的煮燉法(篤)及鮮肉春筍的鮮(鮮)醃篤鮮味道鹹鮮、湯白汁濃、肉質酥肥、春筍清香，口感非常鮮美。

堪比肉香的“素菜之王”-四喜烤麩 ，名字充滿著美好寓意。烤麩搭配香菇、金針菜、黑木耳和花生米做成。經人工撕扯的烤麩甜軟香潤、既營養又美味，再加上“烤麩，靠夫”的好口彩，寓意家裡的男丁，來年取得更高的成就。可說是名好味美的經典美食。

此次感恩套餐分六人宴、八人宴及十人宴，價格自$168起可謂是非常的經濟實惠。走油圓蹄、松子鱸魚、獅子頭、百葉包蒸鹹肉、砂鍋魚頭、蝦子大烏參、冰糖桂花糖藕等，豐盛的菜色更無法一一闡述、歡迎僑胞把握預訂九五折優惠，致電或前往訂位。