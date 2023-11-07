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老字號168信用卡電腦公司 推出無合同、零刷卡手續費等優惠服務

紐約訊
168信用卡電腦公司服務全美50個州，24/7中文服務，一機在手，全方位幫助店主打造全新的企業運營及員工和客戶管理系統，萬事無憂。
168信用卡電腦公司服務全美50個州，24/7中文服務，一機在手，全方位幫助店主打造全新的企業運營及員工和客戶管理系統，萬事無憂。

北美最大的亞洲信用卡公司之一的「168信用卡電腦公司」，為擴大商號服務，特別推出無合同、零刷卡費/手續費、無提前取消費用服務、$25/月等等多項優惠服務。餐飲、美甲、零售、超市等電腦系統，僅需$299-$799 ，包括電腦一台、打印機一台、錢箱一個。該公司服務全美，價格最優，提供售後保證，幫助店東企業主財源廣進。

168信用卡電腦公司十多年來提供大紐約商號全方位的商業信用卡電腦服務，其業務包括信用卡刷卡服務、POS電腦管理系統、網站建立、網站點餐、軟體發展、禮品卡積分卡、廣告推廣等。此外，其信用卡刷卡服務提供最先進的EMV晶片卡保安及假卡保險，適用及保障所有餐館、指甲美容店、酒莊、零售商店、網站、電子商務等。該公司的專業開發團隊，把握時代需求並推出最新全面的電腦管理系統，一機多用；從日常的營業管理、員工管理、客戶管理，到社交管理、廣告管理、電子禮券平臺、預約管理，以及營業、客戶管理、積分、獎勵、充值、生日、節日互動、電子禮券、員工管理、打卡、提成等，一機在手、萬事無憂，讓店主經營企業如虎添翼。

該公司多年來一直提供商家最優惠價格享用POS系統，該公司系統可用IPad、Android、Tablet無線點餐，適合堂吃外賣速食中日餐奶茶店，並有來電顯示位元址自動輸入地圖、禮品卡會員卡、做帳會計管理等。該公司亦對新老客戶提供免費體驗的服務，提供免費的樣版試用(FREE DEMO)，多位精通各國語言的資深專業客服人員，為商家解決使用上的問題並提供教學。該公司的餐館點餐網站，電腦化、無人手無暇無誤接單下單、接收信用卡，方便客人網上下訂單，減少接單過程中出現的任何錯誤，防止假卡，24小時直接入帳；另可保留客戶資料方便日後推廣，設有特別廣告功能，讓商家利用電郵、短信直接發送新資訊優惠券到新舊客人手中。商家提出的任何需要，該公司都可以專案開發設計特別的軟體，滿足需要。

該公司同時推出禮品卡、會員卡、積分卡，適合各行各業，歡迎洽詢更多優惠。168信用卡，電話：888-381-7888、646-703-8888 ；地址：41-36 College Point Blvd, 2F, Flushing, NY 11355。

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