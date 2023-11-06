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明年起401(K)上限增至23,000美元 IRA上限提升至7,000美元

紐約訊

美國國稅局IRS）近日宣布，為2024年，401(k)退休計劃的個人貢獻上限將提高至23,000美元，而個人傳統個人退休帳戶（IRA）的上限也將增至7,000美元。這一變化將使更多的美國人有機會積累更多的退休金。根據IRS的公告，401(k)計劃的個人貢獻上限將在2024年增加至23,000美元，比2023年的上限22,000美元高出1,000美元。這對那些計劃通過401(k)積累退休金的人來說，將提供更多的儲蓄機會。

此外，個人IRA的貢獻上限也將在2024年提高至7,000美元，比2023年的上限6,000美元高出1,000美元。 IRA是一種廣泛用於個人退休儲蓄的工具，這一提高將讓更多的人有機會在退休時擁有更多的資金。這一舉措是為了應對通膨壓力，並確保美國人在退休時有足夠的金錢來應對生活成本。雖然通膨已經影響到許多領域，但這一提高將有助於幫助美國人維持他們的退休生活水平。

這一變化也對那些計劃提前退休或在退休時擁有更多自主權的人來說，將提供更多的選擇。儲蓄上限的增加將使他們更容易實現他們的財務目標，包括早期退休或在退休時過上更舒適的生活。IRS將提供相應的指南和信息，以幫助納稅人了解這一變化對他們的影響。美國國稅局鼓勵納稅人利用這一提高，積極規劃退休儲蓄，以確保在退休時擁有足夠的金錢來實現退休目標。

退休金 儲蓄 401(k) IRS 國稅局

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