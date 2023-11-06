參選第一選區市議員華裔丘海倫 懇請選民11月7日周二選舉日投她一票

丘海倫牧師競選海報。

參選紐約市第一選區市議員的華人丘海倫牧師（Helen Qiu）提示選民，她的選區為華埠 與紐約下城，郵編為10002、10004、10005、10006、10007、10008、10012、10013與10038。為了制止紐約亂象，扭轉社區頹勢，她懇請以上地段選民，於11月7日周二選舉日投她一票。

丘牧師說，華埠正處於攸關存亡的振興緊迫時刻。華埠四面受敵，嫌犯即捕即放，遊民 所、監獄與難民營到處林立。在此惡劣環境下，她深受華埠使命感召喚，決意出來選舉，懇請具有美國公民身份的僑胞，務必於11月7號周二選舉日上午6至晚上9時，將神聖一票投給唯一華裔參選人丘海倫。她的政綱是致力改善治安、保護社區，走出與民主黨 截然不同道路。丘海倫的對手是現任第一選區市議員西裔馬泰，屬激進極左派民主黨。馬泰贊同大麻店、娼妓合法與撤資警察，明顯傷害華埠利益，也與丘海倫的主張格格不入，背道而馳。

2023年2月初，丘海倫在曼哈頓共和黨 內選舉，以全票通過當選紐約郡共和黨副主席，同時獲得紐約郡和紐約州共和黨聯名背書，支持丘海倫代表華埠和紐約下城民眾參選市議員，旨在推翻激進民主黨對華埠社區的傷害和毀壞。丘海倫矢志要令華埠重拾光彩，獲得重生。回顧競選之路，2021年，丘海倫在近百人的激烈角逐下，以第七名高票當選紐約市學區委員。她的政見是保護孩童擇優錄取特殊高中和天才班、堅定保護父母監督課程的權利和學校選擇權。

2022年一月份，丘海倫得知市府在唐人街彈丸之地要建十處遊民所，便積極和僑胞同心協力團結一致，策劃了獨特有效計劃，在幕後協調各級要員，終於在2022年5月1日獲得市長亞當斯首肯，成功阻止了前市長白思豪要將華埠格蘭街231號漢璧酒店改建成吸毒遊民所的計劃。這是丘海倫貢獻社區的一大亮點，也是激勵她參政的原因。

祖籍廣東省梅縣客家籍的丘海倫牧師，精通國粵英和客家語。1990年，她從廣州中山大學畢業後來美留學，並於學業完成後到加州矽谷 發展。由於業績出類拔萃，三十歲不到，即受器重升上矽谷Sun Microsystems公司高級主管職位。1999年10月，丘海倫悔改歸主，成為基督徒，其後更蒙神寵召成為傳道人並按立為牧師，接受多年培訓和深造。她在香港曾霖芳院長遷居矽谷的海外神學院獲得道學碩士，再於美國佛羅里達州改革宗教神學院取得神學碩士學位。稍後，丘海倫受教授青睞推舉，進入哈佛大學讀特殊碩士一年，再由哈佛教授推薦，進哥倫比亞大學，一舉獲得宗教和歷史雙料碩士學位。

丘海倫競選詳情和選舉問題，請洽其競選總部: 華埠崇正會地庫，即地威臣街1號(1 Division St, NY, NY 10002，孔廈孔子銅像對面），電話: 212-610-1777。