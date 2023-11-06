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曼哈頓中城ALLcare生殖中心提供個性化適度刺激方案

紐約訊
楊明學醫生主持的ALLcare生育中心，專業醫療團隊為希望成為父母者悉心的照料，全流程關懷，充滿幸運的生育之旅。
楊明學醫生主持的ALLcare生育中心，專業醫療團隊為希望成為父母者悉心的照料，全流程關懷，充滿幸運的生育之旅。

擁有20年以上臨床經驗的楊明學醫生Mingxue Yang MD, FACOG，專精多囊卵巢、卵巢早衰、高齡不孕、多次取卵移植失敗等情形，是位「個性化適度刺激方案」早期宣導者。經過十幾年的臨床實踐，楊醫生總結出因人而異多套高效促排方案。特別在治療多囊卵巢綜合症、卵巢功能早衰有自己的獨創促排方案。同時楊醫生還非常注重手術技能的操作，親自為病人下醫囑、取卵及胚胎移植，提供一條龍服務。並獨自完成了3萬餘例取卵，胚胎移植及宮腔鏡手術。

隨著輔助生殖領域學科的發展及臨床經驗的積累，促排及移植方案也在不斷改進和完善。由過去單純兩大派系——傳統大促和微促，演變出了數十種大家熟悉的醫療方案。唯一不變的是病人怎麼能作為受益者，從中找到最適合自己的那種方案。每個病人作為一個個體，在不同的環境中，不同的年齡階段，情況各有不同，單一固定的促排模式已不再適合每位元患者及每個週期。因此楊醫生所帶領的團隊率先提出了「個性化，及時化，高效促排方案」。同時也摒棄了其它診所/中心使用的批量化促排時間表。楊醫生會對每個病人，根據個人情況，結合臨床資料，制定適合她的專屬促排和移植方案。進入週期後，密切監測血值並即時處理各種突發狀況，隨時進行藥量調整，使每位就診者都能獲得適合自己的最佳治療效果。

同時，實驗室胚胎培養設備及技術也至關重要。經過多年的努力，楊醫生投資組建了世界一流的胚胎實驗室，從購買儀器到質控管理，都是由世界著名德高望重馮懷亮教授博士定斟。還聘請了有1 0年以上豐富經驗的胚胎學專家親自操作。實驗室耗材方面選用成功率最高的品牌。名副其實為了病人的成功不計成本。真正意義上實現了團隊合作精神。這也是楊醫生為何自己創造診所內實驗室的初衷。

今年4月，原楊醫生Legacy醫療團隊，全部搬遷至曼哈頓中城中央火車站附近。正式改名為ALLcare Fertility Center 。溫馨全力為需要幫助的客戶提供優質服務。正如ALLcare的名字裡所包含的，”A”ttentive care悉心的照料，”L”oving process充滿愛的過程，”L”ucky fertility journey充滿幸運的生育之旅。

診所主營業務包含，多囊卵巢綜合征，卵巢早衰，高齡不孕，多次取卵移植失敗，凍卵凍精，性別選擇，供卵代孕。

ALLcare生殖中心電話:1-212-230-5711，地址：紐約市曼哈頓中城列克星敦大道 369 號6樓 (369 Lexington Ave, 6th FL, New York, NY 10017，靠近紐約中央火車站，地鐵4，5，6，7，B，D，F，M，Metro North，LJRR均可直達) 網址：allcarefertility.com

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