2023績優清寒學生獎助學金 即日起開放申請

2023績優清寒學生獎助學金由全美華商總會暨國際教育 慈善基金會聯合贊助主持。商會成立於2017年底，並於2018年開始為社區中需要幫助的學生頒發助學金，舉辦至今助學金發放獲得了良好的社會反響。『2023年度績優清寒學生獎助學金』申請現已開放；凡符合申請資格的華裔 學子，可在12月31日前遞交預申請表以及申請材料。

美國誠億投資 集團董事長，國際教育慈善基金會協全美華商總會會長陳焱焱女士表示：她自2011年來美後發現社會上有許多需要幫助的家庭。她認為有能力者應盡力回報社會，因此集結21名中美企業人士在2017年底成立基金會，為家境清寒的學生求學提供機會。

陳焱焱女士表示：在過去的幾年裡，國際教育慈善基金會協全美華商總會也同時積極資助了多個組織和個人，其中包括：捐助了兩萬美金醫療費以救助一名罹患眼癌來美治療的中國孩子，經過治療孩子已經獲得痊癒並回國。持續十年捐助廣西芝了小學，給學生創造良好教育條件並組織了『十年幫扶，十年相約』公益活動。此外，還捐款兩萬人民幣給中國『關愛鄉村教師‧百人計畫』公益活動，支持鄉村教師赴北京 進行交流學習，持續提升教育水準和職業水準。

『2023年度績優清寒學生獎助學金』每人1000美元的獎助學金。

申請資格：家庭年收入五萬元以下的全美全職高中或大學生（外國公民的貧困標準由該國官方貧困家庭標準）可參與。

申請手續：登錄網站www.iecfoundation.org下載報名表，並將以下所有材料的PDF版本發送至[email protected]。

o填好的報名表

o申請學生的自傳及對自己人生的規劃或期許（英文）

o2022年2個學期成績單和2封推薦信

並於12月31日前，將正式申報完成的2022年家庭報稅的1040稅表 表頭兩頁發送至[email protected]。如有問題請諮詢基金會:516-708-9353或

[email protected]。

地址：111 Great Neck Rd, Ste 208, Great Neck, NY 11021。