共和黨保守派市議員參選人周國東

周國東說一黨獨大是人民的哀歌，他有意扭轉這種不平衡政策的弊端。

共和黨保守派華裔市議員參選人周國東(Bernard K. Chow)提醒皇后區第23選區選民，在11月7日周二選舉日投票支持他。他相信他有能力在第23選區推行更為平衡的政策，讓社區更安全美好。周國東挑戰的對手為現任民主黨 籍市議員李琳達(Linda Lee)，周與李競選的選區為貝賽、新鮮草原、皇后村和橡園等地，郵編為11004、11362、11364、11365、11426、11427、11428、11432、11001東北與11366東部。

周國東來自香港，自明尼蘇達州的大學取得物理及電腦雙學士學位。他在紐約市 工作生活30多年，曾為市場推廣公司推動社區外展業務長達15年。疫情 後，他投身社區健保。10年前，他開始利用餘暇參與社區活動，關心政治議題。此次競選，周國東以多年近距離觀察參予社區活動心得，提出五大政見： 一、反對在社區設立非法移民 帳篷。周國東主張，為非法移民在社區設立「帳篷城」將會是紐約市災難，會為社區帶來不必要的矛盾及衝突。二、支持社區安全。周主張改革保釋金制度，因為現行法規令罪犯輕易即可獲釋，威脅社區安全。他認為法官應有更多裁奪權，能根據罪行嚴重程度判定是否能保釋嫌犯。周也支持加強警力，讓警察有足夠資源和訓練，以保護社區安全。

周國東第三項政見為支持優質教育 。他說，教育是改善社會和個人命運的關鍵，他主張保留特殊高中入學考試和資優班，讓學生有公平競爭機會。他也主張提供更多教育資源和選擇給家長和學生。四、支持繁榮經濟。他提出小企業和小房東是支撐紐約市商業的骨幹，但在新冠疫情和暴力示威中受到重創。他建議控制房產稅上升，減輕小企業負擔。五、支持社區諮詢。周指出，民選官員應該多到社區了解民眾訴求和問題。他說，如果他當選，他會定期與社區溝通，聽取搜集各方意見，作為服務社區的指標與方向。

曾是民主黨人的周國東，後因政見理念不同而加入保守派。他說，此番市議員選舉中，他同時得到共和黨與保守派支持。他說，他不是為個人利益，而是為了社區和民眾的利益參選，因而懇請選民投他一票，給予他實現理想，為人民服務的機會。