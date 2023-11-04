「國醫堂」淺談椎間盤突出癥的中醫治療

范教授行醫近五十多年，許教授針灸行醫超四十年，妙手仁心，幫助無數病患。

紐約訊

法拉盛 王子街「國醫堂」中醫高級診所由范樹國、許英中醫師主理。許英是中國衛生部培養的對外交流中醫針灸高級專家代表，范樹國被美國政府授予「中醫針灸傑出人才」。兩位醫生同時是著名的老中醫、主任醫師和中醫學 教授；多次接受中國衛生部委托參加國際中醫針灸學術交流會議。從事中醫工作五十餘年和近五十年，臨床經驗豐富。在美國創辦紐約法拉盛王子街「國醫堂」高級中醫診所。

范樹國中醫學教授介紹說：椎間盤突出癥是一種常見病和多發病。

如果患者屬於小關節 輕淺錯位者，在醫生指導下只要註意睡臥姿式則可自愈。

嚴重患者，腰部疼痛劇烈不能動彈者，只要治療得當，急性期一般一至二個星期可以痊愈；慢性期和個別重證患者，則需要更長時間。

絕大多數病患不用做外科手術，運用中醫治法都是可以痊愈的。因此患者不必為此過度緊張。

腰椎間盤突出癥是指腰椎間盤發生退行性病變後纖維環部分或全部破裂，髓核單獨或者連同纖維環軟骨終板向外突出，刺激或壓迫竇椎神經和神經根引起以腰腿痛為主要癥狀的綜合征。

中醫學認為腰為腎之外俯。腰與腎之間的關係密切，腎氣充盈，腰骨強壯；腎氣不足，腰難負重；許多彎腰時間稍長就會直不起腰來時多為腎虛的癥狀表現。

腰椎間盤突出癥主要癥狀為

（1）腰痛：

腰痛時出現腰部酸脹痛，可放射到臀部。可以反複發作。受寒、感冒、久坐、久站或勞累後加重，休息緩解。

（2）下肢疼痛：

下肢放射性疼痛。如站立、行走、打噴嚏或咳嗽時癥狀加重；臥床休息可緩解；嚴重者可伴相應神經分布區域感覺異常或麻木。

放射痛的肢體多為一側，僅少數病人可表現為雙下肢癥狀。

（3）馬尾神經癥狀：中央型椎間盤巨大突出、脫垂或遊離椎間盤組織可壓迫馬尾神經，出現雙下肢及會陰部疼痛、感覺減退或麻木，甚至大小便功能障礙。

（4）腰椎側凸，跛行。腰部活動受限，前屈受限為主。病變椎間盤的患側椎旁常有壓痛，壓迫時可誘發遠端放射性不適。

范教授表示中醫辯證施治可從以下方面入手。

（一）中藥治療

1、寒濕痹痛者，治宜祛寒除濕 溫經通絡止痛。

2、濕熱痹阻者，治宜除濕清熱 行氣通絡止痛。

3、氣滯血瘀者，治宜行氣活血 通絡化瘀止痛。

4、腎陽虛衰者，治宜溫腎壯陽 通經活絡止痛。

5、慢性久病者，治宜大補脾腎 益精補髓止痛。

（二）針推牽引手法治療

1、治療椎間盤突出癥1、2、3型屬於急性期，針灸、推拿、牽引手法治療是關鍵，中藥為輔助。治療後一般一至二個星期可緩解；三至四個星期可以恢複正常。

2、椎間盤突出癥已經.至4、5證型時，屬於慢性期。這時的患者屬於正氣虧損或者真元大虧，久拖不愈，病情嚴重。 這樣的後期治療，必須以中藥滋補為主，針灸、推拿、牽引手法同時並重；或者以中藥為主，益腎補髓，行氣活血，通經活絡止痛為主，其他治療方法輔助。

3、保守療法可以治愈，不要輕言手術。

法拉盛王子街39-07「國醫堂」抱著「醫者父母心」的中華文明理念，歡迎民眾致電預約、諮詢、瞭解相關治療服務。

電話：929-607-3738，

診所地址：39-07 Prince Street, Suite 4E, Flushing, NY 11354，網址: www.guo-yl-tang.com，大家欲了解詳情可上網站查詢。