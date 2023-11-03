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貴和中醫精擅憂鬱症 針灸中藥療法改善抑鬱情緒

紐約訊
崔教授提醒僑胞，時時注意自己的情緒狀態，審慎地面對，並適時地做調整，將可以減少陷入憂鬱情緒甚至罹患憂鬱症的可能性。
崔教授提醒僑胞，時時注意自己的情緒狀態，審慎地面對，並適時地做調整，將可以減少陷入憂鬱情緒甚至罹患憂鬱症的可能性。

貴和中醫崔教授分析憂鬱症像一個幽靈，在現代社會的大地徘徊著，正扮演著「隱形殺手」的角色。它正在折磨著千百萬個家庭，吞食掉成千上萬個年輕而優秀的生命。貴和中醫崔述貴教授是持有紐約州執照的針灸中醫藥師，具有53餘年的臨床經驗，另有崔鵬中醫師，具有16年臨床經驗，持有紐約州針灸執照，針灸中藥特考文憑。以中醫針灸、中藥合併，治療憂鬱症，其針刺手法獨特，中藥配方精湛，堅持治療可有大幅度的改善。

每一個人都擁有不同的人格特質，而人們的心理狀態也會受到人格特質所影響。一般來說，工作模式及類型屬於以下型態者，較容易罹患憂鬱症。1.有時間壓迫性和人際競爭性的工作。2.需頻繁調動工作內容或地點的工作。3.缺乏共同工作夥伴的工作環境、必須獨自承擔壓力者。4.缺乏社會認同感、自我成就感或滿足心理需求較低者。5.作息不正常的工作，因為面對時間、人際的競爭，或壓力無法獲得適當的紓解，必須自行承擔過多的壓力和責任，比較有可能得到憂鬱症。

崔教授分析憂鬱症中醫分脾虛肝鬱型、肝血鬱滯型、心脾兩虛型、脾腎陽虛型四類。脾虛肝鬱型：症見多愁善感、悲觀厭世、情緒不穩、唉聲嘆氣、兩肋脹滿、腹脹腹瀉、身倦納呆、舌淡紅、苔薄白。治宜：健脾和中、疏肝解鬱。肝血鬱滯型：症見情緒抑鬱、自殺企圖、心情煩躁、思維聯想緩慢、運動遲緩，面色晦暗、胸肋漲痛、婦女閉經、舌質紫暗瘀點、苔白。治宜：瀉肝化瘀、通經治絡。

心脾兩虛型：症見失眠健忘，心博易驚、善悲易哭、興趣缺乏、倦怠乏力、面色淡白或萎黃、拾少腹脹便溏、舌淡苔白。治宜：健脾養心、益氣補血。脾腎陽虛型：症見精神萎糜、情緒低沉、嗜臥少動、心煩驚恐、心悸失眠、面色晃白、陽萎遺精、婦女帶下清稀、舌質淡胖或邊有齒痕、苔白。治宜：溫腎暖脾。

崔述貴教授早期畢業於中國遼寧中醫學院醫療系，曾任職遼寧中醫學院教授、碩士研究生導師，美國環球大學及美國自由大學東方醫學系教授、博士生導師。崔教授曾為中國衛生部派遣赴義大利、科威特等許多國家從事學術交流與醫療多年，醫療技術精湛，該診所對僑胞有特別的折價優惠。

貴和中醫診所地址：布碌崙診所，地址：布魯崙 1839 Stillwell Ave，電話：718-266-1018 (周二、四、六 12-6pm 周日 12-3pm，周一、三 電話遠程看病，寄中藥)，網址：www.drshuguicui.com(該診所對僑胞有特別的折價優惠)。

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