Major World紐約最大車行30老店 海量優質二手車供選擇
紐約市是個繁華的大都市，交通便利，人們出行多以汽車為主。因此，購買汽車是許多人生活中的重要事。位於紐約長島市北方大道上有一家名為Major World的車行，號稱是紐約最大車行。這家車行擁有大量的優質二手車供顧客選擇，車行提供三個月保修，而且30多年的業界經驗深受顧客好評。
Major World的二手車庫中有著海量選擇，有著眾多品牌和型號的車輛可供顧客選擇，包括本田、豐田、日產、謳歌、寶馬、奔馳、奧迪、吉普/牧馬人、凱迪拉克、保時捷、路虎、福特、雪佛蘭等。無論顧客是需要多功能車、皮卡車、商用車，還是豪華車、經濟車，都可以在這裡找到合適的車型。車行不僅在選擇上有優勢，而且在這基礎上還為客戶提供絕對的售後服務，Major World為所有二手車提供90天「三個月」的保修。顧客在購買車輛後，如果在三個月內出現任何問題，都可以免費修護。這項保修政策為顧客提供了很大的保障。
Major World在汽車行業擁有30多年的經驗，擁有一支經驗豐富的銷售團隊。他們可以根據顧客的需求和預算，為顧客提供最合適的車輛。為了方便顧客，只要居住在法拉盛需要看車的客戶只要一通電話馬上就有人到府免費接送看車。
如果你正在尋找一輛二手車，Major World是一個不錯的選擇。在這裡，你一定能找到滿足你需求和預算的車輛。據在車行工作15年的張先生表示，Major World的目標是為顧客提供最優質的服務和最滿意的購車體驗。因此，他們在車輛的選擇、保修政策和銷售服務等方面都非常重視，他強調公司的服務宗旨就是要讓客戶買的開心用的放心。
Major World是紐約一家值得信賴的二手車行。如果你正在尋找一輛二手車，不妨到Major World去看看。張先生的聯絡電話：1-888-625-6750，地址：43-40 Northern Blvd, Long Island City, NY 11101, 如果您要選擇大眾交通看車：乘坐地鐵M,R線46街下車，乘坐公交車Q66在35 Ave/44 St北方大道下車。您也可以瀏覽網址：www.majorworld.com。
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