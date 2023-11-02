我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中航班11月9日起每周增至70班 西岸成重點區域

MLB／遊騎兵5：0獵響尾蛇 奪隊史63年世界大賽首冠

Major World紐約最大車行30老店 海量優質二手車供選擇

紐約訊
Major World是紐約一家最大的二手車行，提供所有車輛3個月免費保修。
Major World是紐約一家最大的二手車行，提供所有車輛3個月免費保修。

紐約市是個繁華的大都市，交通便利，人們出行多以汽車為主。因此，購買汽車是許多人生活中的重要事。位於紐約長島市北方大道上有一家名為Major World的車行，號稱是紐約最大車行。這家車行擁有大量的優質二手車供顧客選擇，車行提供三個月保修，而且30多年的業界經驗深受顧客好評。

Major World的二手車庫中有著海量選擇，有著眾多品牌和型號的車輛可供顧客選擇，包括本田、豐田、日產、謳歌、寶馬、奔馳、奧迪、吉普/牧馬人、凱迪拉克、保時捷、路虎、福特、雪佛蘭等。無論顧客是需要多功能車、皮卡車、商用車，還是豪華車、經濟車，都可以在這裡找到合適的車型。車行不僅在選擇上有優勢，而且在這基礎上還為客戶提供絕對的售後服務，Major World為所有二手車提供90天「三個月」的保修。顧客在購買車輛後，如果在三個月內出現任何問題，都可以免費修護。這項保修政策為顧客提供了很大的保障。

Major World在汽車行業擁有30多年的經驗，擁有一支經驗豐富的銷售團隊。他們可以根據顧客的需求和預算，為顧客提供最合適的車輛。為了方便顧客，只要居住在法拉盛需要看車的客戶只要一通電話馬上就有人到府免費接送看車。

如果你正在尋找一輛二手車，Major World是一個不錯的選擇。在這裡，你一定能找到滿足你需求和預算的車輛。據在車行工作15年的張先生表示，Major World的目標是為顧客提供最優質的服務和最滿意的購車體驗。因此，他們在車輛的選擇、保修政策和銷售服務等方面都非常重視，他強調公司的服務宗旨就是要讓客戶買的開心用的放心。

Major World是紐約一家值得信賴的二手車行。如果你正在尋找一輛二手車，不妨到Major World去看看。張先生的聯絡電話：1-888-625-6750，地址：43-40 Northern Blvd, Long Island City, NY 11101, 如果您要選擇大眾交通看車：乘坐地鐵M,R線46街下車，乘坐公交車Q66在35 Ave/44 St北方大道下車。您也可以瀏覽網址：www.majorworld.com。

二手車 預算 長島市 地鐵 法拉盛

上一則

傑出補習班貝賽分校 免費亨特初中模擬考 提供獎學金

下一則

曲怡文：不能因顧無證客忽略居民需求

熱門新聞

(取自X平台)

恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

2023-10-31 17:21
長島納蘇郡曼哈塞一名六歲男孩因為將萬聖節糖果放錯地方，被一華裔男子拔槍相向，該男子已被逮捕控罪。(納蘇郡警方提供)

紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭

2023-10-30 07:50
紐約市政府在蘭德爾島搭蓋大型帳篷，可收容2000名無證移民，但也顯現紐約市已經很難再找到足以收容無證客的適合地點和住所。(記者許振輝／攝影)

慷慨奉上白吃午餐 無證客湧紐約…市長央求：別再來了

2023-10-31 02:30
新聞網站Semafor獨家報導，指拜登總統上周在一個白宮私人會議上，對紐約時報17日加薩醫院爆炸事件的新聞報導表達了憤怒。（路透資料照）

Semafor獨家：拜登對「紐約時報」加薩醫院報導感到憤怒

2023-10-30 17:46
波羅園一家中餐館日前被搶劫。(激增顏潔恩/攝影)

紐約中餐館還沒營業就被搶 華人老闆遭拳毆

2023-10-26 12:07
在奧克拉荷馬市開妓院的江峰涉嫌人口販運，24日在紐約市被逮捕。(奧克拉荷馬緝毒局提供)

紐約華男奧克拉荷馬州開妓院 服務大麻種植場 遭逮捕

2023-10-26 17:43

超人氣

更多 >
金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人

金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人
康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴

康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴
西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？

西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？
噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃

噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃
班機座位髒得不敢坐 該如何處理？

班機座位髒得不敢坐 該如何處理？