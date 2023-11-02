Major World紐約最大車行30老店 海量優質二手車供選擇

Major World是紐約一家最大的二手車行，提供所有車輛3個月免費保修。

紐約市是個繁華的大都市，交通便利，人們出行多以汽車為主。因此，購買汽車是許多人生活中的重要事。位於紐約長島市 北方大道上有一家名為Major World的車行，號稱是紐約最大車行。這家車行擁有大量的優質二手車 供顧客選擇，車行提供三個月保修，而且30多年的業界經驗深受顧客好評。

Major World的二手車庫中有著海量選擇，有著眾多品牌和型號的車輛可供顧客選擇，包括本田、豐田、日產、謳歌、寶馬、奔馳、奧迪、吉普/牧馬人、凱迪拉克、保時捷、路虎、福特、雪佛蘭等。無論顧客是需要多功能車、皮卡車、商用車，還是豪華車、經濟車，都可以在這裡找到合適的車型。車行不僅在選擇上有優勢，而且在這基礎上還為客戶提供絕對的售後服務，Major World為所有二手車提供90天「三個月」的保修。顧客在購買車輛後，如果在三個月內出現任何問題，都可以免費修護。這項保修政策為顧客提供了很大的保障。

Major World在汽車行業擁有30多年的經驗，擁有一支經驗豐富的銷售團隊。他們可以根據顧客的需求和預算 ，為顧客提供最合適的車輛。為了方便顧客，只要居住在法拉盛 需要看車的客戶只要一通電話馬上就有人到府免費接送看車。

如果你正在尋找一輛二手車，Major World是一個不錯的選擇。在這裡，你一定能找到滿足你需求和預算的車輛。據在車行工作15年的張先生表示，Major World的目標是為顧客提供最優質的服務和最滿意的購車體驗。因此，他們在車輛的選擇、保修政策和銷售服務等方面都非常重視，他強調公司的服務宗旨就是要讓客戶買的開心用的放心。

Major World是紐約一家值得信賴的二手車行。如果你正在尋找一輛二手車，不妨到Major World去看看。張先生的聯絡電話：1-888-625-6750，地址：43-40 Northern Blvd, Long Island City, NY 11101, 如果您要選擇大眾交通看車：乘坐地鐵 M,R線46街下車，乘坐公交車Q66在35 Ave/44 St北方大道下車。您也可以瀏覽網址：www.majorworld.com。