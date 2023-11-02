富康醫療聯合多家機構辦講座 擴至布碌崙 推動安寧療護教育

服務華人 社區多年的富康醫療(VNS Health)於30日聯同州參議員 曲怡文、瑪摩利醫院、美國華裔註冊護士協會、松柏之家、華策會布碌崙 分會、壽星花園療養院、賓臣墟康復及保健中心和阿茲海默症關愛服務，在富康醫療日落公園 社區中心舉辦記者會，共同推動安寧療護(Hospice Care)華人社區教育 ，鼓勵華人以開放的心態探討生命末期的議題；以提昇生命末期療護與服務品質。

富康醫療安寧療護團隊Samuel Weisblatt醫生致詞時表示，富康醫療擁有130年照顧紐約人生命各個階段的經驗，從新生兒到生命的最後幾天。富康醫療長期以來一直是向社區提供創新醫療保健的先驅。自1983年富康醫療成為美國最早提供安寧療護的家庭護理組織之一，發展至今是唯一一家可為紐約市5大區的患者提供安寧療護服務。在2022年富康醫療安寧療護為超過6,100患者提供服務，其中大多數人在自己的家中接受護理。Samuel Weisblat醫生表示，許多人不熟悉安寧療護或對其有誤解，社區教育有助於消除誤解。

Samuel Weisblatt醫生指出，許多人認為安寧療護僅適用於生命的最後幾天或幾週。但事實上，人們可以接受長達6個月的安寧療護，有時甚至更長。一般來說，如果病患的醫生認為他們在沒有針對疾病的治療的情況下可以生存大約6個月，他們就有資格獲得安寧療護。安寧療護適用於患有任何末期患者。同樣重要的是安寧療護也支持患者的親人。在人生最後的旅程中，大多數人希望留在家裡，或者留在他們感覺最舒服的地方—通常是與家人和朋友在一起。安寧療護團隊為每位患者提供7天24小時支援服務，避免不必要去醫院。富康醫療安寧療護關懷團隊由醫生、護士、社工、護理員、心靈輔導師、哀傷輔導師和志願者組成，擁有說中文的專業團隊，為患者和家人盡可能舒適及有意義地度過生命的餘暉。Samuel Weisblatt醫生很感激能和參議員曲怡文及眾多醫療和社區機構一起推動安寧療護華人社區教育。

作為主辦單位富康醫療的多元化市場副總裁連雯珊(Teresa Lin)表示，富康醫療最近在華埠社區中心先後共舉辦了三場有關安寧療護講座，民眾反應熱烈；有感華人社區對這方面的資訊越感興趣，決定將相關系列講座擴展推廣至布碌崙華人社區。連雯珊特別感謝松柏之家和華策會布碌崙分會的支持合辦多場講座。

富康醫療安寧療護教育講座布碌崙區11月共有三埸，分別於11月3日上午十一時至十二時在松柏之家賓臣墟社區服務中心、11月8日上午十一時至十二時在松柏之家多元化社區服務中心、11月9日下午一時至二時在華策會布碌崙老人中心舉行。12月共有兩埸，分別在12月5日上午十時半至十一時半在松柏之家羊頭灣中心及12月6日早上十時至十一時於富康醫療日落公園社區中心舉辦。詳情請於星期一至五上午九時至五時，致電富康醫療日落公園社區中心(718)477-4733或親臨8大道5221號洽詢報名。