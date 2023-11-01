國醫堂淺談中醫治療的養生療效

范樹國、許英兩位教授行醫幾十年，救助無數患者，國醫堂研製「范氏長壽散」，為廣大群眾中醫養生，取得明顯療效。

紐約法拉盛 「國醫堂」高級中醫診所由范樹國、許英中醫師主理。他們設立「養生長壽科」，向世人推出長壽調護項目，運用傳統中醫藥調理延長人類壽命。

兩位醫生同時是著名的老中醫、中醫主任醫師和中醫學 教授，從事中醫工作五十餘年，臨床經驗極為豐富。許英是中國衛生部培養的對外交流的中醫針灸碩士高級專家代表，而范樹國則獲美國政府授予「中醫針灸傑出人才」。

「國醫堂」范教授表示經過十餘年臨床實踐，運用「范氏長壽散」為40歲至91歲患者治療調理，粗略統計有以下效果：

1. 讓老人骨密度增加，緩解骨質疏鬆徵狀；

2.讓老人氣滯血瘀的體質改善，增強血管壁彈性並減少和消除心腦血管硬化；

3.讓老人的青光眼盲點減少，視神經盲眼復明；

4.讓低密度膽穀醇指數降低，讓血糖 及血脂指數減少；

5.恢復正常血壓 並調整心律不整病變現象；

6.讓退化性關節腫痛消失；

7.讓視神經骨髓炎雙目患者完全失明的患者恢復視力；

8.讓胃及十二指腸的潰瘍得到修復；

9.讓老年斑減少和完全消失；

10.生出新的頭髮；

11. 消除雙下肢老年性水腫；

12. 讓老年皺褶的皮膚變得更潤澤、富有彈性，從而煥發出青春活力；

13. 能夠讓服用者細腰瘦身、消除肥肚腩，通過調理代謝而達到減肥目的；

14. 增加視覺、味覺、聽覺功能；

15. 治療陽萎早泄，讓夜尿減少，增強男女性功能；

16. 增強男精女卵的生存活力，治療不孕；

17. 消除前列腺增生肥大、甲狀腺腫大、淋巴結腫大；

18. 讓服用者體力增加、耐力增強；

19. 修復免疫系統和內分泌系統代謝功能障礙導致的各類疑難雜症；

20. 讓進入老年期的體質從根本上年輕化；

21. 修復因身體氣、血、陰、陽虛虧而出現的各類疾病，提高代謝功能和免疫能力。

范教授表示，「國醫堂」推出的「范氏長壽散」，是受125歲老人的長壽理念和方法啟發，經四十餘年研製而成。

范許兩位教授期待還要在臨床實踐過程中總結經驗。調理後有成功療效的患者，年齡局限在40歲至91歲之間；患者體質處於亞健康狀態，體質愈強效果愈好。如何盡快治療和改善弱者體質為強者？「虛不受補」的現象確實存在，這與個人經濟狀態和個人養生觀念有關。

國醫堂「范氏長壽散」由天然藥物組成，源於自然，取材難得，成本極高，味道甘香，服用方便，無任何副作用。想健康長壽，小病必須及時治療；如果經濟條件好長期服用者效果最好。紐約法拉盛「國醫堂」高級中醫治療診所，善於運用中醫藥治療和調理人類身體平衡，以達延長壽命的目的。作為職業中醫師，范許兩位教授工作幾十年挖掘老祖宗流傳下來的數千年中華文明的中醫學寶庫，傳承貴人所有獻給人類的禮物！兩位教授深信 ：實踐是檢驗真理的唯一標準。

紐約法拉盛「國醫堂」高級中醫診所有治療該病四十餘年臨床經驗，特別精治以下疾病：

一是久治不癒的疑難痼疾。

二是免疫系統、內分泌系統、病毒性疾病。

三是其他醫療體系欠缺有效藥物治療的疾病。

四是病人自覺非常痛苦，現代科學儀器檢測 不出任何原因的疾病。

五是注重中醫養生，長壽調護治療。

「國醫堂」抱著「醫者父母心」的中華文明理念，歡迎民眾致電預約、諮詢、瞭解相關治療服務，電話：929-607-3738，診所地址：王子街39-07號，即39-07 Prince Street, Suite 4E, Flushing, NY 11354，網址: www.guo-yl-tang.com（欲了解詳情可上網站查詢）。

范樹國、許英兩位教授行醫幾十年，救助無數患者，國醫堂研製「范氏長壽散」，為廣大群眾中醫養生，取得明顯療效。