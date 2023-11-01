布魯克林圖書館「對話詩人王家新」於10/28如期舉行

魯克林圖書館「對話詩人王家新」於10/28如期舉行。

王家新先生是近年來旅居紐約的中國著名詩人、詩歌批評家和翻譯家。布魯克林圖書館 日前邀請王先生舉辦對話詩人活動，主題圍繞著王先生的海外詩歌創作和移民 文學，重點介紹了他的不同時期之中文詩歌作品。

詩人王家新在94年寫了「倫敦隨筆」，22年後又寫了「倫敦之憶」，說明倫敦的生活對詩人來說是十分重要的體驗。他分享了詩歌創作的時代背景、留學生活的艱辛、詩中的比喻、隱喻的意味、出點與技巧等。作為詩人，王先生講到詩人的責任。他說，俄國 詩人茨維塔耶娃認為詩最初出自一聲嘆息，後來變成了一種責任。他認同這個觀點，因為這一聲嘆息出自生命內部，是最真實的心聲，不吐不快，不得不寫，成為詩人的責任與擔當。他崇尚保羅•策蘭（Paul Celan），德國 戰後最偉大的詩人。他也多次提到詩神杜甫。這兩位一西一中的著名文人，都具有偉大詩人的責任與擔當。

王家新先生不僅是多產作家，也是勤於閱讀的作家。他詩歌中的比喻、隱喻好像信手拈來，其實都是他多年勤奮讀書的結果與結晶。關於移民文學，他說有流亡、別離、思鄉以及對故土的難捨、紮根等主題。他特別提到留美作家哈金，他寫移民故事，不但用中文寫，中文詩也寫得好，還能用英文作詩、寫小說。對許多中文作家來說，這條路更難，但哈金做到了。出席這次活動的嘉賓王健，也談了對移民文學的看法。

參加活動的讀者，又一起欣賞了詩人王家新的中英雙文詩作「塔可夫斯基的樹」，先由參加活動的Steve來朗誦，然後主持人應帆、王家新與讀者互動交流，解答疑問。和詩人一起讀這首詩，讓人更能體會詩中所表達的孤獨、艱難、眼淚，以及最後懷抱希望的期待。

館長傅（付）永樂畫的大幅彩畫受啟發於王家新翻譯的策蘭詩歌「未來北方的河流」，和詩會的氣氛十分融合。 與會的許多年輕人對詩歌都顯出很大的興趣。對話活動進行了2個半小時才結束，讀者感覺還意猶未盡。期待下次文學對話。